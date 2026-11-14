Inka Bause verrät, warum "Bauer sucht Frau" so gut läuft

Inka Bause (57) weiß genau, warum "Bauer sucht Frau" auch nach mehr als zwei Jahrzehnten noch immer funktioniert. Zum Auftakt der 22. Staffel sprach die Moderatorin in einem Interview mit RTL über das Erfolgsrezept der beliebten Kuppelshow. Ihrer Ansicht nach spielt vor allem die Mundpropaganda unter Landwirten eine zentrale Rolle. Viele neue Kandidaten erfahren demnach über ehemalige Teilnehmer aus ihrem Bekanntenkreis von dem Format. Diese ermutigen sie dann auch, selbst eine Bewerbung abzuschicken. "Das ist jetzt so, dass mittlerweile fast jeder Bauer sagt, dass er sich nur beworben hat, weil er einen anderen Bauern kennt, der mitgemacht hat und der so toll davon berichtet hat", erklärte Inka. Auch der respektvolle und freundliche Umgang des Produktionsteams mit den Bauern und Bäuerinnen trage maßgeblich dazu bei. Die Moderatorin ist davon überzeugt, dass sich ein schlechtes Verhalten gegenüber den Teilnehmenden schnell herumgesprochen hätte. Für die Show hätte das ihrer Meinung nach längst das Aus bedeutet.

"Wenn wir unseren Job nicht gut machen würden, wenn wir nicht nett wären zu den Bauern und Bäuerinnen, [...] würde es diese Sendung schon seit 10 Jahren nicht mehr geben", betonte sie gegenüber RTL. Die guten Erfahrungen früherer Singles sorgen laut der Moderatorin also dafür, dass sich immer wieder neue Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe vor der Kamera einlassen. Für die Sendung ist das ein entscheidender Vorteil. Inka kennt das Format wie keine Zweite: Seit dem Start im Jahr 2005 führt sie durch die Sendung und begleitet die Landwirte bei ihrer Partnersuche. Inzwischen flimmert bei RTL bereits die 22. Staffel über die Bildschirme – und die Moderatorin ist weiterhin mit dabei, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Mit der Show fühlt sich Inka mittlerweile eng verbunden. Im Interview schwärmte sie davon, wie glücklich es sie mache, sich beruflich jeden Tag mit dem Suchen und Finden der Liebe zu beschäftigen.

Früher habe sie noch deutlich lockerer über die Zeit nach einem möglichen Ende der Sendung gesprochen. Heute sieht das ganz anders aus, wie moviepilot.de wiedergibt: "Ich muss ehrlich sagen: Ich will gar nicht mit der Sendung aufhören, weil dann fehlt mir ganz viel in meinem Leben." Nach eigener Aussage würde ihr das Format sogar mehr fehlen als eine Partnerschaft. Geld und Bekanntheit seien für ihre Motivation inzwischen nicht mehr entscheidend. "Für mich ist "Bauer sucht Frau" keine Arbeit mehr, sondern wirklich mein Leben", stellte sie klar. Bevor Inka als Moderatorin durchstartete, hatte sie sich bereits als Sängerin einen Namen gemacht. In der DDR feierte sie als Popstar Erfolge. Neben der Moderation diverser Formate engagiert sie sich auch sozial. Hier ist sie insbesondere bei der Unterstützung und Förderung von Kinder- und Jugendprojekten aktiv.

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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RTL Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten der 22. Staffel: Björn, Melina und Andi

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