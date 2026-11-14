Vor "Bauer sucht Frau": Laura Wagner gab Melina diesen Tipp

Melina will in der 22. Staffel von Bauer sucht Frau die große Liebe finden. Bevor die Pferdetrainerin vor die Kameras trat, holte sie sich Unterstützung von jemandem, der das Format aus eigener Erfahrung kennt: Laura Wagner. Wie Melina im Interview mit Promiflash verriet, standen die beiden schon vor den Dreharbeiten in Kontakt. Laura hatte in der vergangenen Staffel Spargelbauer Friedrich Dieckmann kennen- und lieben gelernt. Inzwischen sind die beiden ein Paar. Eine Gemeinsamkeit verbindet Melina und die Lehrerin besonders: Beide stammen aus Hessen. Laura nutzte die Gelegenheit, um der neuen Kandidatin Mut zuzusprechen und ihr einen wertvollen Tipp mit auf den Weg zu geben: "Melina, sei einfach du selber, verstell dich nicht und geh wirklich nach deinem Gefühl."

"Mit Laura habe ich tatsächlich vor den Dreharbeiten von 'Bauer sucht Frau' ein bisschen geschrieben, einfach weil wir beide aus Hessen kommen", erzählte Melina. An die Nachrichten der früheren Kandidatin erinnert sie sich gern: "Sie war immer superlieb zu mir." Laura habe sie zudem immer wieder bestärkt. "Sie hat mir auf jeden Fall Mut zugesprochen und immer wieder gesagt, dass man einfach man selbst sein soll, weil das am besten rüberkommt", berichtete die Pferdetrainerin. Diesen Ratschlag habe sie während ihrer eigenen Teilnahme nach eigenen Angaben ebenfalls beherzigt: "Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht." Für den Zuspruch vor dem Start ihres TV-Abenteuers ist Melina dankbar. "Ich bin echt froh, dass sie mir ein paar kleine Tipps gegeben hat", sagte sie gegenüber Promiflash.

Laura kennt die besondere Situation bei "Bauer sucht Frau" aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Staffel verliebte sie sich in Friedrich, mit dem sie bis heute zusammen ist. Beim Spargelbauern konnte sie bereits von Anfang an mit ihrer natürlichen und humorvollen Art überzeugen. Besonders ihr Bewerbungsschreiben blieb Friedrich in Erinnerung und stach für ihn aus der Vielzahl der eingegangenen Zuschriften hervor. Laura konzentrierte sich darin nicht hauptsächlich auf Komplimente zu seinem Aussehen. Stattdessen überzeugte sie den Landwirt mit Humor. Damit setzte die Lehrerin schon damals auf das, was sie Melina später ans Herz legte: unverstellt aufzutreten und sich nicht zu verbiegen. Wie es für Melina in der neuen Staffel weitergeht, werden die Zuschauer bei "Bauer sucht Frau" verfolgen können.

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Instagram / laurawagner955, RTL Laura Wagner und Melina von "Bauer sucht Frau"

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RTL / Stefan Gregorowius Björn, Sidney, Melina und Luca, "Bauer sucht Frau", 2026

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