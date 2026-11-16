Savannah Guthrie feiert erstes Thanksgiving ohne ihre Mutter

Für Savannah Guthrie (54) steht in diesem Jahr ein besonders bittersüßes Thanksgiving bevor. Am 26. November 2026 wird die Moderatorin durch die Macy's Thanksgiving Day Parade in New York führen, wie Hello! berichtet. Der US-Sender NBC überträgt das traditionsreiche Spektakel, das in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiert: Zum 100. Mal zieht die Parade durch die Straßen der Metropole. Für Savannah ist der Auftritt allerdings alles andere als ein gewöhnlicher Job: Es ist das erste Thanksgiving, das sie ohne ihre vermisste Mutter verbringen muss. Während die Zuschauer das Spektakel vor den Bildschirmen verfolgen, wird die Journalistin also mit großer Sorge um ihre Familie vor der Kamera stehen.

Von Savannahs Mutter fehlt weiterhin jede Spur. Nancy Guthrie war im Februar als vermisst gemeldet worden, nachdem sie aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschwunden war. Die damals 84-Jährige ist bis heute nicht aufgetaucht, obwohl die Suche nach ihr landesweit Aufmerksamkeit erregte. Nach außen hin scheint Savannah ihren Alltag weitgehend normal fortzuführen und ihren beruflichen Verpflichtungen wie gewohnt nachzukommen. Erst kürzlich wurde zudem bekannt, dass sie ihren Vertrag mit NBC verlängert hat und der Sendung "Today" als Co-Moderatorin erhalten bleibt.

Wie sehr die Ungewissheit die Familie belastet, machte Savannah erst vor Kurzem deutlich: "Die Welt dreht sich weiter, die Dinge wirken 'normal' – während wir versuchen, weiterzumachen und stark zu sein, besonders für unsere kleinen Kinder –, aber das sind sie nicht, und sie werden es auch nie wieder sein", schrieb die Moderatorin laut Hello! und bezog dabei ihre gesamte Familie mit ein. Zugleich richtete sie einen eindringlichen Appell an alle, die etwas über das Verschwinden ihrer Mutter wissen könnten: "Wir möchten sie feiern und ihr die Würde geben, die sie verdient. Die Belohnung ist weiterhin ausgesetzt. Bitte. Wir flehen euch an. Bitte helft uns."

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Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Event "Roger Federer: An Icon Returns To New York" im USTA Billie Jean King National Tennis Center

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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