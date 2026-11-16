Julian Claßen und Palina wollen die Geburt in Gang bringen

Julian Claßen (33) und Palina können es kaum erwarten, ihr Baby in den Armen zu halten. Am späten Sonntagabend zeigte der Influencer in seiner Instagram-Story, was die beiden schon alles ausprobiert haben, weil sie hoffen, dass die Wehen bald einsetzen. Bewegung und Wärme stehen auf ihrer Liste, aber auch ein Snack mit Zimt. Für seine Follower hielt Julian fest, wie er und Palina die Wartezeit verbringen und welche Ideen sie dabei schon umgesetzt haben. Dass der zweifache Vater dem großen Moment entgegenfiebert, machte er mit einem kurzen Kommentar deutlich: "Die Geburt muss eigentlich jetzt losgehen". Ob Palina inzwischen erste Wehen bemerkt hat, verriet er in seinem Update zunächst nicht.

Besonders auffällig war ein Snack, den Julian in seiner Story zeigte: Palina hatte eine Tüte Apfel-Zimt-Chips gegessen. Auf dem Foto war die bereits geöffnete Packung im blau beleuchteten Innenraum eines Autos zu sehen. Julian und Palina selbst waren auf der Aufnahme nicht zu erkennen. Bei den Chips blieb es allerdings nicht. Die beiden machten einen langen Spaziergang und stiegen jede Menge Treppen. Auch Übungen auf dem Gymnastikball gehörten laut Julian zu dem, was sie bereits ausprobiert hatten. Zwischendurch gönnte sich das Paar ein warmes Bad, um sich zu entspannen. Wie der Influencer in seiner Story aufzählte, kam außerdem Geburtsöl zum Einsatz.

Viele seiner Fans kennen Julian unter dem Namen Julienco. Auf seinen Kanälen lässt der Unternehmer seine Community regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben. Auch die Zeit kurz vor der Entbindung hält er nun für seine Follower fest. Für Julian ist das Warten auf die Geburt eines Kindes bereits vertraut, denn er ist Vater von zwei Kindern. Diesmal erlebt er die Tage vor der Entbindung gemeinsam mit Palina. Seine Story zeigt, wie unterschiedlich die beiden sich die Wartezeit vertreiben: Mal sind sie zu Fuß unterwegs oder nehmen die Treppe, mal machen sie es sich mit einem warmen Bad oder einem Snack gemütlich. Bis zur Geburt bleibt für ihre Fans damit vor allem eines offen: wann das nächste Babyupdate kommt.

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Instagram / palinamin Julian Claßen und Palina Miner, Oktober 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und schwangere Palina Claßen

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