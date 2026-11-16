Kourtney und Travis kuscheln beim glamourösen Familienabend

Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (51) haben die Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026 zu einem Familienausflug gemacht. Wie Daily Mail berichtet, besuchte das Paar am Samstagabend die Veranstaltung im Peacock Theater in Los Angeles und zeigte sich auf dem roten Teppich besonders verliebt. Immer wieder schmiegte sich der Realitystar eng an den Blink182-Schlagzeuger, während die beiden für die Fotografen posierten. Begleitet wurden sie von Travis' Sohn Landon Barker und seiner Stieftochter Atiana De La Hoya (27). Auch modisch präsentierte sich die Familie weitgehend aufeinander abgestimmt. Während Travis und Landon in ähnlichen schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen erschienen, setzte Kourtney auf ein transparentes Spitzenensemble, das sie mit einem Trenchcoat kombinierte. Atiana brachte dagegen etwas Farbe ins Spiel: Sie trug eine kurze olivgrüne Strickjacke zu einer weit geschnittenen schwarzen Hose.

Für Travis hielt der Abend auch einen besonderen Höhepunkt bereit: Der Blink182-Schlagzeuger durfte sein großes Idol Phil Collins (75) in die Rock & Roll Hall of Fame einführen. Schon vor der Zeremonie schwärmte er gegenüber Daily Mail: "Phil ist der Größte aller Zeiten. Ich glaube, er war der erste Schlagzeuger, den meine Mutter mir vorgestellt hat." Besonders beeindruckt zeigte er sich von dessen Hit "In the Air Tonight": "Er ist für den krassesten und berühmtesten Drumfill verantwortlich, den es je gab." Den Song performte Travis später gemeinsam mit Cynthia Erivo (39). Phil selbst konnte aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht auftreten, nahm die Ehrung jedoch sichtlich gerührt entgegen. Nachdem er bereits mit Genesis aufgenommen worden war, wurde er nun auch als Solokünstler ausgezeichnet. In seiner Dankesrede erklärte er: "Als Kind wollte ich einfach nur Schlagzeug spielen. Alles andere war ein wirklich glücklicher Zufall. Wenn ich zurückblicke, kann ich kaum glauben, wie mein Leben verlaufen ist."

Kourtney und Travis haben eine große Patchworkfamilie. Neben ihrem gemeinsamen dreijährigen Sohn Rocky gehören dazu Travis' Kinder Landon und Alabama sowie seine Stieftochter Atiana. Kourtney brachte außerdem Mason, Penelope und Reign aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (43) mit. Der gemeinsame Auftritt bei der Rock & Roll Hall of Fame fand nur wenige Wochen nach einer Operation des Schlagzeugers statt. Wegen Taubheitsgefühlen in Arm, Hand und Fingern hatte sich Travis einem Eingriff unterziehen müssen. Während dieser Zeit stand ihm seine Ehefrau unterstützend zur Seite und kuschelte sich für ein gemeinsames Foto sogar zu ihm ins Krankenhausbett. Auf Instagram erklärte der Musiker damals seine Entscheidung: "Ich wollte es frühzeitig angehen und hinter mich bringen, damit ich noch sehr, sehr lange so spielen kann, wie ich spiele. In ein paar Wochen sollte wieder alles gut sein."

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

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