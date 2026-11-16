Russell Brand wechselt nach nur fünf Tagen das Gefängnis

Russell Brand (51) soll nach nur rund fünf Tagen hinter Gittern bereits das Gefängnis gewechselt haben. Wie The Sun on Sunday berichtet, wurde der Schauspieler und frühere Comedian am vergangenen Freitag vom Londoner HMP Wandsworth in das HMP Littlehey in Cambridgeshire verlegt. Schon in Wandsworth war der Brite aus Angst vor möglichen Angriffen zunächst nicht regulär mit anderen Häftlingen untergebracht. Laut OK! Magazine verbrachte er seine erste Nacht in der Care and Separation Unit. Zusätzliche Beamte behielten ihn dabei im Blick. "Russell kommt in ein unglaublich feindseliges Umfeld, in dem seine Bekanntheit eher eine Belastung als ein Vorteil ist", zitierte das Magazin einen Gefängnisinsider. Seine Prominenz und die Art seiner Verurteilung könnten ihn demnach zur Zielscheibe anderer Insassen machen. Die neue Haftanstalt ist ein Gefängnis der Kategorie C und auf erwachsene männliche Sexualstraftäter ausgerichtet. Dort setzt man auf strukturierte Rehabilitationsprogramme.

Den Insassen stehen aber auch einige Freizeitangebote zur Verfügung. So gibt es in Littlehey unter anderem Yoga und einen Chor. Außerdem spielen die einzelnen Gefängnistrakte in einer eigenen Fußballliga gegeneinander. Warum Russell so schnell verlegt wurde, ist offiziell nicht bekannt. Laut The Sun on Sunday und The Independent könnten Sicherheitsbedenken wegen seiner Bekanntheit eine Rolle gespielt haben. Zudem stuft man ihn als Häftling mit geringem Fluchtrisiko ein. Auch in Littlehey soll Russell vorerst in einer Einzelzelle im E-Trakt sitzen und bislang keinen Kontakt zu den rund 1.200 Mitgefangenen gehabt haben. Zuvor war auch eine Verlegung in das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield geprüft worden. Die Anstalt trägt den Beinamen "Monster Mansion" und beherbergt zahlreiche verurteilte Schwerverbrecher und Sexualstraftäter. Laut The Sun on Sunday wurde sie für Russell jedoch als zu gefährlich eingestuft. Der düstere Ruf des Gefängnisses hatte sich 2025 noch verstärkt. Damals war dort der frühere Lostprophets-Sänger Ian Watkins (†48) erstochen worden, der wegen Sexualverbrechen in Wakefield einsaß.

Der Prison Service hat die konkreten Haftbedingungen bisher nicht öffentlich bestätigt. Kritik an der Verlegung kommt von der ehemaligen Gefängnisdirektorin Vanessa Frake. "Ich bin absolut fassungslos, dass er in einem Gefängnis der Kategorie C ist", sagte sie gegenüber The Sun on Sunday. Russell sei zwar nicht vorbestraft, habe aber eine lange Haftstrafe erhalten. Russell selbst war wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wie berichtet wird, muss er voraussichtlich zwei Drittel seiner Strafe verbüßen. Erst danach kommt eine Entlassung unter Auflagen infrage. Außerdem wird er lebenslang im Register für Sexualstraftäter geführt.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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