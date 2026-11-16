Lars Maucher und Flocke kämpfen bei der "Hype Fight Night 2"

Kevin "Flocke" Platzer (28) und Lars Maucher (30) wollen ihre offene Rechnung im direkten Duell begleichen: Laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, treten die beiden Realitystars am Freitag, dem 20. November 2026, bei der "Hype Fight Night 2" erstmals in einem Slapfight gegeneinander an. Eigentlich war dieser spektakuläre Schlagabtausch bereits für einen früheren Zeitpunkt angesetzt, musste damals jedoch kurzfristig wegen einer Erkrankung abgesagt werden. Nun wird das Event unter dem schillernden Motto "Miami Vibes" nachgeholt. Wer das Spektakel live miterleben möchte, kann den Fight kostenlos bei Pluto TV mitverfolgen. Für beide Kontrahenten markiert dieser Auftritt die absolute Premiere in Sachen Slapfight. Neben diesem Duell hält das Veranstaltungsprogramm noch weitere sportliche Begegnungen und Showhighlights bereit.

Besonders Flocke steigt mit einer deutlichen Kampfansage in den Ring. Er kündigt nicht nur einen extrem schmerzhaften Abend für seinen Rivalen an, sondern legt sich auch bezüglich des Ausgangs sofort fest. "Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute Krankenversicherung, das wird nämlich sehr, sehr wehtun. Es kann auch sein, dass dein Mondgesicht ein bisschen aufplatzt, aber es wird ein Knock-out!", tönt er laut der Pressemitteilung zur "Hype Fight Night 2". Lars zeigt sich von diesen provokanten Worten allerdings völlig unbeeindruckt und kontert mit einer weitaus kürzeren, aber ebenso selbstbewussten Entgegnung: "Flocke, wer austeilt, muss auch einstecken können!" Damit unterstreichen beide Streithähne, dass sie den Ring am Ende unbedingt als Sieger verlassen wollen. Ergänzt wird der Abend durch ein weiteres Highlight, bei dem zwei Rivalinnen in einem klassischen Boxkampf die Fäuste schwingen.

Über einen Kampf zwischen Kevin und Lars wird bereits seit Monaten diskutiert. Da der ursprünglich geplante Termin der beiden Realitystars ins Wasser gefallen war, hatten sich die harten Worte im Vorfeld lange Zeit aufgestaut, ohne dass Taten folgen konnten. Das Besondere beim Slapfight: Im Gegensatz zum Boxsport entfallen hier jegliche taktischen Schlagkombinationen oder Ausweichbewegungen, da es beim Slapfight rein auf Nehmerqualitäten und die Wucht der Ohrfeige ankommt. Der Kölner Eventabend wird somit unbarmherzig offenbaren, wer von den beiden Streithähnen die besseren Nerven besitzt und am Ende als triumphierender Sieger aus diesem kompromisslosen Duell hervorgeht.

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Collage: RTL / Daniel Alvarez, Imago Collage: Lars Maucher und Kevin Platzer

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IMAGO / STAR-MEDIA Kevin "Flocke" Platzer, Januar 2024

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