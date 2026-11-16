Das Geheimnis ist gelüftet: Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond. Nun reagierte das britische Königshaus auf die Neubesetzung – mit einer humorvollen Willkommensbotschaft. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals begrüßte der Palast den neuen Geheimagenten mit den Worten: "Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond." Damit nahm der Palast augenzwinkernd Bezug auf den sechsten Bond-Film mit dem Titel "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" aus dem Jahr 1969. Damals wurde 007 von George Lazenby (87) verkörpert. Nun schlüpft Robert in die Rolle des britischen Geheimagenten.

Mit ihrer Willkommensbotschaft spielten die Royals somit auf einen früheren Filmtitel an – mit einer kleinen Abwandlung. Während sich der Titel früher noch auf die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. bezog und "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" lautete, wurde nun unter König Charles III. (78) aus "Ihrer Majestät" kurzerhand "Seiner Majestät". Auch der Nachlass des Bond-Schöpfers Ian Fleming (†56) hat sich inzwischen zur Neubesetzung geäußert. In einer offiziellen Erklärung auf X hießen die Nachlassverwaltung und Ian Fleming Publications Robert offiziell in der Bond-Familie willkommen.

Robert tritt die Nachfolge von Daniel Craig (58) an, der den berühmten Geheimagenten fünfmal verkörperte. Er konnte sich gegen weitere potenzielle Bond-Anwärter durchsetzen, darunter Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Aaron Taylor-Johnson (36). Robert wurde durch seine erste größere Filmrolle in "Harry Potter und der Feuerkelch" einem breiteren Publikum bekannt. Seinen Durchbruch feierte er schließlich mit "Twilight – Biss zum Morgengrauen". Auch in "The Batman" spielte er die Hauptrolle. Nun schlägt er ein neues Kapitel auf: Er schlüpft in die Rolle des wohl berühmtesten britischen Geheimagenten und stellt sich somit auf der Leinwand tatsächlich in den Dienst "Seiner Majestät".

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images König Charles III. hält eine Rede bei der Jugendveranstaltung "The Future Bahamas" in Nassau

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