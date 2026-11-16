Jennifer Lawrence wäscht ihre Haare nur einmal pro Woche

Jennifer Lawrence (36) legt bei ihrer Haarpflege keinen großen Wert auf tägliches Shampoonieren. Stattdessen wäscht die Schauspielerin ihre Mähne nur gelegentlich, wie sie nun in einem Interview mit InStyle verriet. "Ich wasche meine Haare nur einmal pro Woche", erklärte sie offen. Auf den Waschtag bereitet sie sich allerdings gut vor: Entweder lässt Jennifer bereits über Nacht eine Haarmaske einwirken oder trägt die Pflegekur direkt am Morgen auf. Anschließend folgt zunächst ihre gewohnte Morgenroutine, zu der manchmal auch ein Workout gehört. Erst danach geht sie unter die Dusche. Nach dem Waschen sprüht sie ein Pflegespray auf ihr Haar, föhnt es trocken und verwendet zum Abschluss ein Stylingserum. Auf Glätteisen, Lockenstab und andere Hitzestyling-Geräte verzichtet sie inzwischen weitgehend.

Dass die Oscarpreisträgerin auf eine möglichst schonende Haarpflege achtet, kommt nicht von ungefähr: Durch ihre Arbeit werden ihre Haare stark beansprucht. "Ich wollte gesundes Haar! Gerade bei Dreharbeiten kann man das wirklich nicht genug betonen: Deine Haare werden jeden Tag geföhnt, jeden einzelnen Tag kommen heiße Stylinggeräte zum Einsatz", erklärte sie. Wie belastend das sein kann, zeigt eine Erinnerung an einen früheren Screentest. Damals sei ihre Mähne innerhalb eines einzigen Tages rot, braun, schwarz und schließlich platinblond gefärbt worden. Mittlerweile hat sich für Jennifer jedoch einiges geändert. Mit zunehmendem Alter und dank ihrer etablierten Karriere könne sie heute mehr Einfluss darauf nehmen, wie sie vor der Kamera auftritt. Dadurch fühle sie sich wohler in ihrer eigenen Haut und sehe nicht mehr aus wie "eine Puppe".

Vor allem die Dreharbeiten zu Die Tribute von Panem hatten Jennifers Haare damals stark strapaziert. Für ihre Rolle als Katniss Everdeen musste die von Natur aus blonde Schauspielerin immer wieder brünette Haare tragen. Nach jedem Dreh wurden diese anschließend erneut blond gefärbt. Das ständige Umfärben hinterließ deutliche Spuren, weshalb sie sich 2013 schließlich für einen kurzen Pixie-Cut entschied. Gleichzeitig erreichte sie damit, bei den weiteren Auftritten als Katniss eine Perücke tragen zu dürfen. Zuvor hatten die Verantwortlichen diese Möglichkeit wegen der vielen Action- und Wasserszenen noch ausgeschlossen. Dass Jennifer ohnehin wenig Begeisterung für langwierige Beautytermine aufbringt, erzählte sie auch im Gespräch mit Vogue: "Ich hasse es, meine Haare färben zu lassen. Ich hasse es auch, ins Nagelstudio zu gehen. Ich habe einen Tweet gesehen, in dem es hieß: 'Es ist wie ein Zahnarztbesuch für die Hände.' Es ist nicht entspannend. Es macht keinen Spaß. Es ist wirklich, wirklich langweilig. Es dauert so lange."

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einer Veranstaltung zu "Die My Love" im 92NY in New York am 7. Januar 2026

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026

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