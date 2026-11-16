41. Schwangerschaftswoche: Palina Claßen "kann nicht mehr"

Palina Claßens Schwangerschaft neigt sich dem Ende zu. Die werdende Mutter ist inzwischen in der 41. Schwangerschaftswoche und wartet in ihren eigenen vier Wänden noch immer darauf, dass sich ihr Baby von allein auf den Weg macht. Die Kraft für noch weitere Wochen der Schwangerschaft ist fast aufgebraucht, sie ist "am Ende", wie sie ihren Fans auf Instagram berichtet. "Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr." Ihr Körper macht ihr zu schaffen. Sie kämpft mit heftigen Wassereinlagerungen, starken Hüftschmerzen und einem enormen Druck nach unten. Schon wenn sie sich im Bett umdreht, knackt nach eigenen Angaben ihre Hüfte. Auch das Laufen bereite ihr extreme Schmerzen.

Ihre Beschwerden schilderte die Influencerin bereits ihrer Frauenärztin. Sie hat Palina vorgeschlagen, die Geburt einzuleiten, weil sie mittlerweile so geschwächt sei. In der Klinik erlebte sie dann allerdings eine Enttäuschung. Weil dort gerade viel los ist, sei eine Einleitung frühestens am Sonntag möglich. "Und dann haben die erklärt, wie das abläuft. Und da war ich dann ein bisschen erschrocken. Auch dass es so lange dauern kann. Also bis zu sechs Tage. Das fand ich gar nicht lustig, weil ich dachte, das geht irgendwie sofort, dass man mir sofort helfen kann. Aber das war jetzt leider nicht der Fall", erklärte Palina weiter. Bis es so weit ist, versucht sie, die Wehen auf natürlichem Weg in Gang zu bringen, und nimmt zum Beispiel Bäder. Leicht fällt ihr inzwischen aber gar nichts mehr. Die werdende Mutter betont, dass für sie derzeit "nichts mehr easy peasy" sei.

Dabei zeigt sich Palina ihrer Community ganz bewusst so, wie es ihr gerade wirklich geht. Ihre Follower kennen sie normalerweise mit viel Humor, doch davon ist momentan kaum etwas übrig. Auch dafür liefert sie auf Instagram eine Erklärung: "Es kommen gerade auch keine Witze, wie ihr merkt. Einfach, weil ich gar nichts mehr lustig finde." Wie es für sie weitergeht, ist noch offen. Ihren Nachwuchs erwartet die Social-Media-Bekannte mit Ehemann Julian Claßen (33). Der Webstar kann es kaum erwarten, sein nächstes Kind bald auf der Welt willkommen zu heißen. "Ich freue mich einfach so krass auf die Geburt und darauf, unser Baby endlich in den Armen zu halten", schwärmte er kürzlich auf Instagram.

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Instagram / palinaclassen_ Schwangere Palina Claßen

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palinaclassen_ Palina und Julian Claßen im Oktober 2026

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