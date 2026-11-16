"Wetten, dass..?" soll angeblich diesen Kultgast zurückholen

Bei der großen Rückkehr von Wetten, dass..? mit Bill (37) und Tom Kaulitz (37) könnte ein bekanntes Gesicht auf der berühmten Couch Platz nehmen: Herbert Grönemeyer (70) soll als erster prominenter Gast der einmaligen Ausgabe feststehen. Das berichtet zumindest das Magazin Bunte. Demnach ist der Sänger für die Samstagabendshow am 5. Dezember vorgesehen, die live aus Halle an der Saale übertragen wird. Eine offizielle Bestätigung des ZDF steht allerdings noch aus. Für Herbert wäre der Auftritt alles andere als eine Premiere. Sollte er tatsächlich nach Halle reisen, würde er bereits zum 15. Mal in der Show zu Gast sein. In der Vergangenheit stand der "Mensch"-Interpret dort entweder als Musikact auf der Bühne oder unterstützte die Kandidaten als Wettpate. Welche Rolle er bei der kommenden Ausgabe übernehmen könnte, ist bisher jedoch nicht bekannt.

Mit seinen bislang 14 Auftritten gehört Herbert schon jetzt zu den Gästen, die in der Geschichte von "Wetten, dass..?" besonders häufig dabei waren. Nur ein Kollege liegt in dieser Hinsicht noch vor ihm: Peter Maffay (77). Der Rockmusiker war bereits 19-mal in der Sendung zu Gast und steht damit an der Spitze der Liste. Welche weiteren Prominenten neben Herbert auf der berühmten Couch Platz nehmen könnten, ist bislang nicht durchgesickert. Die Namen möglicher Gäste werden weiterhin geheim gehalten. Einige Programmpunkte für den Abend sind dagegen bereits bekannt. So wird Hazel Brugger (32) erneut eine Außenwette betreuen und damit ihre bisherige Aufgabe in der Show fortführen. Darüber hinaus soll eine Countdownshow die Zuschauer bereits vor Beginn der eigentlichen Hauptsendung auf den großen Abend einstimmen.

Für Bill und Tom bedeutet die Ausgabe eine besondere Herausforderung: Die Zwillinge übernehmen erstmals die Moderation des ZDF-Klassikers. Zugleich kehrt "Wetten, dass..?" nach einer dreijährigen Pause auf die Bildschirme zurück. Wie groß das Interesse an dem einmaligen Comeback ist, wurde bereits bei der Ticketvergabe deutlich. In nur zwei Stunden meldeten sich rund 78.000 Menschen für das Losverfahren um die begehrten Plätze im Studio an. Nach Angaben des ZDF ist das ein Rekord für die Sendung. Am 5. Dezember werden die Brüder ab 20:15 Uhr live aus Halle an der Saale durch den Abend führen. Ob Herbert dann tatsächlich seinen 15. Auftritt bei "Wetten, dass..?" feiern wird, bleibt bis zu einer offiziellen Bestätigung des Senders abzuwarten.

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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Getty Images Herbert Grönemeyer singt bei "Wetten, dass...?"

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