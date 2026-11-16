Kelly Ripa (56) hat ein ziemlich unangenehmes Geständnis gemacht. Wie die Moderatorin jetzt in ihrer Sendung "Live With Kelly and Mark" verriet, passiert ihr auf Cocktailpartys immer wieder dasselbe Missgeschick: Kaum hat sich ihr jemand Neues vorgestellt, ist der Name auch schon wieder vergessen. "Ich vergesse ihre Namen sofort. Sofort. Und ich sage immer: 'Sag mir deinen Namen noch einmal'", erzählte Kelly ihrem Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos. Gelöst ist das Problem damit aber nicht immer. Besonders unangenehm wird es für Kelly, wenn ihr der Name trotz zweimaligen Nachfragens erneut entfallen ist. Dann greift sie zu einem kleinen Trick: Sie versucht, eine andere Person in der Nähe dazu zu bringen, sich vorzustellen. So hofft sie, dass auch ihr Gegenüber ganz nebenbei noch einmal seinen eigenen Namen verrät, wie das Magazin OK! berichtet.

Ganz so zuverlässig funktioniert Kellys Ablenkungsmanöver allerdings nicht, wie Mark anmerkte. Manchmal stelle sich nämlich nur die eingeweihte Person vor. Der Mensch, dessen Name eigentlich gesucht wird, sage dagegen gar nichts. Der Schauspieler hatte daraufhin einen eher ungewöhnlichen Tipp von Experten parat: Nachdem man einen neuen Namen gehört hat, solle man sich für ein paar Minuten ruhig hinsetzen und nichts tun. Die kurze Auszeit soll dabei helfen, neue Informationen besser im Gedächtnis zu verankern. Kelly quittierte den Ratschlag allerdings mit einem Augenrollen und hakte ungläubig nach. Daraufhin führte Mark die Methode scherzhaft vor: Er setzte sich ruhig hin und wiederholte immer wieder den Namen "Jim". Experten würden diesen Ansatz als eine Art Ruhepause zur Unterstützung des Gedächtnisses bezeichnen, erklärte er. Vollkommen überzeugt war Mark davon aber offenbar selbst nicht. "Das funktioniert nicht", gab er in der Sendung zu, wie OK! berichtet.

Das Thema erinnerte Kelly an eine Folge der Comedyserie "The Office". Darin möchte sich Michael Scott die Namen anderer Menschen mithilfe auffälliger körperlicher Merkmale einprägen. Als Beispiele nannte Kelly Bezeichnungen wie "Glatzkopf", "Muttermal" und "große Nase". Letztlich nennt die Serienfigur jedoch eher die äußerlichen Merkmale der Menschen als ihre tatsächlichen Namen. Kelly und Mark sind nicht nur gemeinsam im Fernsehen zu sehen, sondern auch im Privatleben ein Paar. Die beiden sind bereits seit 1996 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Kennengelernt hatten sie sich am Set der Seifenoper "All My Children". Seit 2023 moderieren die Eheleute die Morningshow zusammen, die seitdem den Titel "Live With Kelly and Mark" trägt.

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Getty Images Kelly Ripa in New York City, 2020

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos in New York bei den 79. Tony Awards, Juni 2026

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