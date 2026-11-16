So reagieren Fans auf Robert Pattinson als neuen James Bond

Die Sensation ist perfekt: Robert Pattinson (40) jagt künftig als neuer James Bond im Smoking über die Kinoleinwände! Als offizieller Nachfolger von Daniel Craig (58) schlüpft der Hollywoodstar in das Outfit des legendären Geheimagenten 007. Die offizielle Bekanntgabe auf Instagram schlug sofort ein wie eine Bombe: Innerhalb von Minuten brach unter dem Posting eine regelrechte Flut an Kommentaren und Fanreaktionen los. Viele Fans zeigen sich überrascht, zahlreiche sind begeistert und einige auch skeptisch. Ein großer Teil feiert die unerwartete Besetzung und traut dem Briten den Rollenwechsel ohne Weiteres zu. Andere wollen sich dagegen noch nicht festlegen und erst einmal sehen, ob Robert an Daniels Darstellung herankommt. Ein begeisterter User bringt den ungewöhnlichen Karriereweg des Schauspielers auf Instagram treffend auf den Punkt: "Ein Vampir, Batman und Geheimagent. Das kann doch nicht wahr sein."

Zahlreiche Fans begrüßen die Entscheidung geradezu überschwänglich. "Gott sei Dank", "Ausgezeichnet!" und "Die richtige Wahl", heißt es in mehreren Kommentaren auf Instagram. Ein weiterer Nutzer kann seine Vorfreude kaum zurückhalten: "Das ist mal eine epische Wahl! Ich bin tatsächlich so gehypt!" Offenbar hat Robert mit seinem Auftritt als Batman sogar einige seiner früheren Kritiker umgestimmt. "Mit Batman hat er mir bewiesen, dass ich falschlag. Ich denke, er wird es wieder tun!", schreibt ein Fan. Doch die Nachricht sorgt nicht überall für sofortige Begeisterung. "Hmmmmm, ich weiß nicht so recht... mal sehen", kommentiert jemand eher zurückhaltend. Vor allem die großen Fußstapfen, die Daniel Craig hinterlässt, wecken bei vielen Skepsis. "Wer auch immer die Rolle bekommen hätte, hätte (am Anfang) nie Craigs Niveau erreicht... wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Definitiv und meiner Meinung nach eine Außenseiterwahl, mit der die Mehrheit von uns nicht gerechnet hat", gibt ein User zu bedenken.

Einem Millionenpublikum wurde Robert einst als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Reihe bekannt. Später übernahm er in "The Batman" die Rolle des maskierten DC-Helden. Genau diese Entwicklung nehmen viele Fans jetzt mit Humor. "Batman und Bond – dieser Mistkerl hat einfach alles", scherzt ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer zeigt sich von der Vielseitigkeit des Schauspielers schwer beeindruckt und schreibt: "Das ist der mächtigste Schauspieler meines Lebens. Ich bin voller Ehrfurcht." Hinter dem kommenden Bondfilm steht ebenfalls ein großer Name: Regie führt Denis Villeneuve (59), der bereits mit seinen Dune-Filmen für Aufsehen sorgte. Hinter dem Projekt stehen die Amazon MGM Studios. Welchen Titel das neue Agentenabenteuer tragen wird und wann der Kinostart geplant ist, behalten die Macher allerdings noch für sich. Die Kinofans müssen sich also definitiv noch ein ganzes Weilchen gedulden, bis Robert Pattinson tatsächlich zum ersten Mal im Geheimdienst der Krone ermittelt.

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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