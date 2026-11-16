"Im Überlebensmodus": Sara Kulka steckt in schwerer Krise

Sara Kulka (36) geht es momentan alles andere als gut. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Realitydarstellerin jetzt von zu Hause aus bei ihrer Community und gab ein bedrückendes Update zu ihrer aktuellen Verfassung. Mental laufe es bei ihr weiterhin nicht so, wie es eigentlich laufen sollte, erklärte Sara offen vor der Kamera. Dabei wünscht sich die 36-Jährige nach eigener Aussage nichts sehnlicher, als endlich wieder aktiver am Leben teilzunehmen, doch die innere Belastung ist derzeit offenbar enorm. "Ich will wieder ein bisschen mehr leben. Aber aktuell bin ich eher im Überlebensmodus. Und das ist ein Scheißgefühl", gestand das Model in dem Clip. Weiter betonte sie, ihre Follower nicht ständig mit ihrer schwierigen Gefühlslage "vollsülzen" zu wollen – sie wisse, dass es vielen ihrer Follower genauso gehe, und diese wolle sie nicht zusätzlich herunterziehen.

Neben diesen emotionalen Einblicken hatte die zweifache Mutter aber auch eine positive Neuigkeit parat: Jene Katze, die vorübergehend bei ihr untergebracht war, ist wieder dort, wo sie hingehört, denn der rechtmäßige Besitzer habe das Tier noch am selben Tag bei ihr abgeholt. Auch die tägliche Versorgung des Vierbeiners habe sie zuletzt zum Teil überfordert, gab die Blondine unumwunden zu. Spekulationen von Fans, wonach die Samtpfote ihr persönliches "Seelentier" sein könnte, erteilte sie daher eine deutliche Absage: "Ich glaube, wenn es mein Seelentier gewesen wäre, hätte sie mir auch die ganze Zeit gutgetan." Für Sara steht vielmehr fest, dass der Besitzer von Anfang an die wichtigste Bezugsperson der Katze gewesen sei und sie selbst lediglich als Übergangslösung gedient habe.

Die kranke, pechschwarze Katze war erst vor wenigen Tagen über einen Nachbarn zu Sara und ihren beiden Töchtern Mathilda und Annabell gelangt. Zu diesem Zeitpunkt war man noch davon ausgegangen, dass das Tier herrenlos sei und keinen Chip besitze. Doch die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte bereits damals unmissverständlich klargemacht, dass sie aufgrund ihrer psychischen und finanziellen Situation keine dauerhafte Verantwortung für ein weiteres Lebewesen übernehmen könne. Ihre eigenen Kinder und ihre mentale Stabilität hätten für sie oberste Priorität, stellte sie klar. Der Plan einer Weitervermittlung brachte ihr allerdings teils heftige Vorwürfe aus dem Netz ein. Mit der Rückkehr der Katze zu ihrem eigentlichen Besitzer hat sich diese hitzige Debatte nun endgültig erledigt.

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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