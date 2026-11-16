Offiziell: Robert Pattinson übernimmt Rolle als James Bond

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun endlich offiziell: Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Der Twilight-Star übernimmt die legendäre Rolle des britischen Geheimagenten 007 und erhält damit die Lizenz zum Töten. Nachdem zuvor reichlich spekuliert wurde, wer die Nachfolge von Daniel Craig (58) antreten wird, hat sich der Schauspieler gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Für den kommenden Bondfilm steht er unter der Regie von Denis Villeneuve (59) vor der Kamera, hinter dem Projekt stehen die Amazon MGM Studios. Wann der Streifen in die Kinos kommt und welchen Titel er tragen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

In einem offiziellen Statement zeigt sich Robert überwältigt: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens." "Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich. Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung", bringt der Filmstar seine Dankbarkeit zum Ausdruck.

Auch Denis freut sich über die Besetzung. Zunächst richtet der Regisseur in seinem Statement aber Worte an die übrigen Bewerber: "Vor allem anderen möchte ich den bemerkenswerten Schauspielern, die uns auf dieser Reise begleitet haben, meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Wir waren von außergewöhnlichem Talent umgeben, aber es kann nur einen 007 geben." Vor der Bekanntgabe galten zahlreiche britische Schauspieler als mögliche Anwärter, darunter Nicholas Hoult (36), Callum Turner (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36), Aaron Taylor-Johnson (36) und Harris Dickinson (30).

Anschließend heißt der Regisseur den neuen Hauptdarsteller willkommen: "Ich bin überglücklich, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond begrüßen zu dürfen. Er besitzt die zeitlose Seele von 007 und bringt zugleich einen völlig neuen Geist mit." Robert tritt damit in große Fußstapfen: Daniel Craig verkörperte den Agenten insgesamt fünfmal. Seine Ära startete 2006 mit "Casino Royale" und endete 2021 mit "Keine Zeit zu sterben".

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026