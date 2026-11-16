Faisal Kawusi trauert um seinen guten Freund Mike Püllen

Faisal Kawusi (35) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein guter Freund Mike Püllen ist am Samstag, dem 14. November, gestorben. Der Unternehmer und Familienvater hatte laut RTL lange gegen den Krebs gekämpft. Fast ein Jahr lang hielt er der Krankheit stand und lebte damit sogar länger, als die Ärzte zunächst prognostiziert hatten. Anfang November hatte Mike auf Instagram öffentlich gemacht, dass er seine letzte Lebensphase in einem Hospiz verbringen werde. Diese schwierige Entscheidung hatte er nach monatelangem Kampf gemeinsam mit seiner Familie getroffen. Seinem Umfeld war damit bewusst, dass der Abschied näher rückte. Bereits vor Mikes Tod hatte der Comedian mit bewegenden Worten gezeigt, wie sehr ihn der bevorstehende Verlust seines Freundes belastete. Nun ist der Moment gekommen, vor dem sich Faisal und viele andere Menschen aus Mikes Umfeld gefürchtet hatten.

Aufgeben war für Mike lange keine Option. "Immer kämpfen, niemals aufgeben" lautete sein Lebensmotto. Vor allem für seine Frau, seine Jungs und den Rest seiner Familie wollte er weiterkämpfen. In seinem Abschiedspost auf Social Media machte er jedoch auch deutlich, dass irgendwann der Punkt komme, an dem man die Situation begreifen und akzeptieren müsse. Seiner Community hinterließ er eine letzte Bitte: "Denkt immer gern mit einem Lachen an mich." Zudem schrieb Mike, dass er hoffe, nach seinem Tod seinem bereits verstorbenen Vater wiederzubegegnen. Nun nehmen zahlreiche Freunde und Wegbegleiter Abschied von dem Familienvater. Auch das Team der Automechanika Frankfurt äußerte sich öffentlich zu seinem Tod und sprach Mikes Familie sowie allen Menschen, die ihm nahestanden, sein tiefes Mitgefühl aus.

Auch Mikes Weggefährtin Diane Kamps trauert um ihn. Die beiden hatten sich vor rund drei Jahren kennengelernt, nachdem Mike eine Spendenaktion für das Kinderhospiz im Stups-Kinderzentrum in Krefeld ins Leben gerufen hatte. Auf Instagram erinnert sich Diane nun an ihn und schreibt: "Was für ein Typ!" Für sie sei Mike "ein Macher durch und durch" gewesen, der direkt und ehrlich gewesen sei und stets selbst mit angepackt habe. Die Zeit seiner Erkrankung sei von "Hoffnung, Kraft, Mut" geprägt gewesen, führt sie weiter aus. Gleichzeitig habe es viele schwierige Momente gegeben. Besonders sein Engagement für das Kinderhospiz und seine Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, sollen ihr zufolge in Erinnerung bleiben. "Vielleicht ist genau das, was einen Menschen ausmacht: Nicht nur, dass er da war, sondern was er hinterlässt", hält Diane in ihrem Beitrag fest.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Faisal Kawusi bei "Let's Dance" 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / mikepuellen Mike Püllen, Februar 2026

Anzeige Anzeige