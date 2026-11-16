Robert Pattinson wird Bond: Er ahnte es schon vor 14 Jahren

Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Am 16. November 2026 wurde der Schauspieler über den offiziellen Instagram-Account des Agentenfranchises als nächster 007 vorgestellt. Damit tritt er die Nachfolge von Daniel Craig (58) an und ist der siebte Darsteller, der den britischen Geheimagenten in der offiziellen Filmreihe verkörpert. Das Erstaunliche daran: Robert hatte diesen Karriereschritt schon vor vielen Jahren fest im Blick. Bereits 2012 sprach er während der Pressetour zu seinem Film "Cosmopolis" mit der britischen Zeitung The Sun offen über seinen Wunsch, eines Tages als Bond vor der Kamera zu stehen. "Ich würde Bond definitiv gerne spielen, aber eher in 20 Jahren", verriet er damals. Ganz so lange musste er am Ende nicht warten. Nur 14 Jahre nach besagtem Interview geht sein Traum nun in Erfüllung. Mit seiner zeitlichen Einschätzung lag Robert somit zwar nicht ganz richtig, kam der Realität aber erstaunlich nahe.

Nach der offiziellen Bekanntgabe zeigte sich der Brite überwältigt und bezeichnete das Engagement als "Traumrolle". "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens", erklärte er gegenüber The Sun und ergänzte: "Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, ist eine Untertreibung. Ich könnte nicht begeisterter über diese Partnerschaft und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team sein." Im Rennen um die begehrte Nachfolge soll sich Robert unter anderem gegen Jack Lowden (36) und Nicholas Hoult (36) durchgesetzt haben. Sein Vorgänger Daniel hatte den Geheimagenten in insgesamt fünf Filmen gespielt. Zuletzt war er 2021 in "Keine Zeit zu sterben" als 007 auf der Leinwand zu sehen.

Schon bei seinem Interview im Jahr 2012 hatte Robert ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie sein James Bond einmal aussehen sollte. Einen besonders jungen und unbekümmerten Agenten lehnte der Brite damals klar ab: "Es gäbe nichts Schlimmeres als: 'Lasst uns einen taufrischen Bond nehmen!' Das wäre die schlechteste Idee der Welt. Es wäre lächerlich, die Figur als irgendeinen jungen Schnösel neu zu erfinden." Mit Blick auf Daniels Interpretation der Figur fügte er hinzu: "Nach Daniel Craig muss man schon einiges erlebt haben. Ich müsste in den ersten Szenen gefoltert werden", scherzte Robert. Seine erste größere Filmrolle hatte der Schauspieler in "Harry Potter und der Feuerkelch" ergattert. Seinen Durchbruch feierte er schließlich mit "Twilight – Biss zum Morgengrauen". Später machte er sich unter anderem als Hauptdarsteller in "The Batman" einen Namen. Nun reiht er sich in eine prominente Liste ein: Vor ihm verkörperten bereits Sean Connery (†90), George Lazenby (87), Roger Moore (†89), Timothy Dalton, Pierce Brosnan (73) und Daniel den Kultagenten in der offiziellen Filmreihe.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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