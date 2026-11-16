Nach plötzlichem Tod: Ken Urkers Todesursache steht fest

Mehr als sechs Wochen nach dem Tod von Ken Urker (†34) steht nun offiziell fest, woran er gestorben ist. Der Partner von Gypsy Rose Blanchard (35) kam am 1. Oktober in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Louisiana durch eine versehentliche Überdosis ums Leben. Das gab das gerichtsmedizinische Institut Lafourche Parish Coroner's Office nun bekannt. Die Behörde stuft seinen Tod als Folge einer Mischintoxikation ein. Demnach führte die Kombination mehrerer Drogen zu einer tödlichen Vergiftung. Besonders tragisch: Ken wurde ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag leblos in seinem Bett gefunden. Entdeckt hatten ihn Gypsys Halbbruder Dylan Blanchard und dessen Frau Anita, die eigentlich nur nach ihm sehen wollten. Mit diesem Ergebnis betrachtet die Gerichtsmedizin den Fall als abgeschlossen. Wie die Behörde mitteilte, sind keine weiteren Untersuchungen geplant und auch keine Testergebnisse mehr ausstehend. Damit gibt es nun eine offizielle Antwort auf die Frage, die seit Anfang Oktober im Raum stand.

Bereits am Fundort hatten die Ermittler Hinweise auf Drogenkonsum entdeckt. Laut Polizeibericht lagen im Badezimmer unter anderem Spritzen und ein Löffel sowie eine braune, pulverartige Substanz. Auf dem Nachttisch fanden die Beamten eine weitere Spritze. Dylan und Anita hatten Ken am Abend vor seinem Tod noch zu einem Gottesdienst begleitet. Ihren Angaben zufolge wirkte er dort bedrückt und aufgewühlt. Als er am nächsten Tag nicht bei der Arbeit erschien, machten sie sich auf den Weg zu ihm. Gypsy hatte bereits kurz nach dem Tod ihres Partners öffentlich erklärt, dass eine Überdosis vermutet werde. Gleichzeitig betonte sie damals, nichts von einem Drogenproblem gewusst zu haben. Später stellte die Überlebende des Münchhausen-Stellvertretersyndroms klar, wie sie die Umstände einschätzt. Gegenüber TMZ versicherte sie, sie sei sich "zu 100 Prozent sicher", dass Ken nicht durch Suizid gestorben sei.

Gypsy und Ken haben eine gemeinsame Tochter namens Aurora. Sie war gerade einmal 21 Monate alt, als ihr Vater starb. Am 4. Oktober nahm Gypsy gemeinsam mit dem Mädchen bei einer privaten Abschiednahme in Louisiana Abschied von Ken. Seine Familie lud sie außerdem zur Beisetzung in Texas ein. In der Zeit vor seinem Tod soll es in der Beziehung Spannungen gegeben haben. Berichten zufolge drehten sich diese vor allem um den Alkoholkonsum des 34-Jährigen. Zeitweise verbrachten die beiden weniger Zeit miteinander, sollen jedoch weder getrennt noch offiziell in einer Beziehungspause gewesen sein. Im Gespräch mit People machte Gypsy deutlich, was ihr nun besonders wichtig ist: "Ich werde dafür sorgen, dass sie mit dem Wissen aufwächst, wie sehr ihr Vater sie geliebt hat und wer er jenseits dessen war, was Fremde im Internet über ihn zu sagen beschlossen haben." Über ihre Verbindung zu Ken sagte sie dem Magazin: "Er wird für immer mein Seelenverwandter und mein roter Faden sein, eine Verbindung, die weder Zeit noch Entfernung und nicht einmal der Tod auslöschen können."

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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