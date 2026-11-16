Russell Brand droht wegen Botschaft aus Haft neuer Ärger

Russell Brand (51) sitzt im Gefängnis und meldete sich dennoch öffentlich zu Wort. Am Sonntag verlas seine Ehefrau Laura Gallacher (39) in ihrer gemeinsamen YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" eine Botschaft des Schauspielers und Comedians. Darin beteuert er erneut seine Unschuld: "Geliebte Brüder und Schwestern in Christus, Gott segne euch für eure Unterstützung. Wie ihr wisst, bin ich der Taten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig, also geschieht etwas Seltsames. Die gute Nachricht ist, dass Christus bei uns ist, wenn wir uns für ihn entscheiden, und ich tue das." Anfang November hatte ein Londoner Gericht Russell wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Seine Strafe verbüßt er derzeit im Gefängnis HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire. Die Veröffentlichung seiner Botschaft könnte nun allerdings Konsequenzen nach sich ziehen: Es wird dringend geprüft, ob er mithilfe seiner Frau gegen britische Gefängnisregeln verstoßen hat. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnten Maßnahmen folgen.

Der britische Premierminister Andy Burnham fand dazu inzwischen deutliche Worte. In einer Stellungnahme stellte der Politiker klar, dass Gefangene sich nicht nach Belieben öffentlich äußern dürfen. "Gefangenen ist es strengstens untersagt, Erklärungen abzugeben, die Opfer belasten, und Gespräche mit den Medien sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Gefangene können diese Regeln nicht umgehen, indem sie ihre Kommentare von jemand anderem veröffentlichen lassen", betonte er. Auch die Veröffentlichung über Angehörige ist demnach nicht erlaubt. Den konkreten Fall kommentierte Andy unmissverständlich: "Das ist eindeutig erschreckend und wird dringend untersucht. Wir erwarten, dass Maßnahmen ergriffen werden, falls festgestellt wird, dass er gegen die Regeln verstoßen hat." Welche Konsequenzen Russell im Falle eines Regelverstoßes drohen könnten, ist bislang offen. Die Prüfung, ob seine Botschaft gegen die geltenden Vorschriften verstößt, läuft noch.

In dem Video sprach Laura auch offen über ihre eigenen Gefühle. Die Inhaftierung ihres Mannes setzt ihr offenbar zu, wie sie einräumte: "Auch wenn es schmerzhaft ist und ich mich natürlich erst daran gewöhnen muss, hier zu sitzen und meinen Begleiter und meinen Menschen nicht bei mir zu haben." Trotz der räumlichen Trennung steht sie weiterhin mit Russell in Kontakt. "Ich spreche mit Russell. Ihm geht es gut, und er betet, wenig überraschend", berichtete sie den Zuschauern. Ihr Mann vertraue in dieser schwierigen Zeit voll und ganz auf Gott, erklärte Laura zudem. Das Paar ist bereits seit vielen Jahren zusammen und gab sich 2017 das Jawort. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder. Bislang standen sie für ihre YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" gemeinsam vor der Kamera. Künftig muss die 39-Jährige die Folgen jedoch ohne ihren Ehemann bestreiten.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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