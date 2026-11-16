Prinzessin Kate stiehlt in Metro von Mumbai allen die Show

Prinzessin Kate (44) hat in Mumbai alle Blicke auf sich gezogen. Für sie und Prinz William (44) stand bei dem dreitägigen Indienbesuch eine offizielle Fahrt mit der Metro auf dem Programm. Die Royal hatte sich für den Termin extra noch mal neu in Schale geworfen. Den Hosenanzug mit Baummuster, den sie zuvor getragen hatte, tauschte sie gegen ein elegantes Kleid in leuchtendem Elektroblau. In dem modernen Zug war die Prinzessin damit kaum zu übersehen. Dazu kombinierte sie eine Tasche von DeMellier – allerdings nicht aus Leder, sondern aus Reisstroh.

Das Prinzenpaar traf während der Fahrt mehrere Fahrerinnen. Sie sprachen gemeinsam darüber, wie der öffentliche Nahverkehr als Arbeitsplatz inklusiver werden kann. Doch nicht nur mit den Fahrerinnen kamen die Royals ins Gespräch. In dem Zug, der offenbar eigens für den Besuch geleert worden war, trafen Kate und William auch Vertreter britischer Firmen. Diese unterstützen Eisenbahn- und Infrastrukturprojekte in Indien.

Anlass für die Reise des Prinzenpaares ist der Earthshot Prize 2026, mit dem innovative Lösungen gegen den Klimawandel ausgezeichnet werden. Kates Tasche passte also perfekt zum Thema Nachhaltigkeit: Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen DeMellier und dem britischen Unternehmen SurpRice, das auf Materialinnovationen spezialisiert ist. Die Preisverleihung dieses Jahr ist für Dienstag angesetzt, bei der Kate und William höchstpersönlich anwesend sein werden.

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Getty Images Prinzessin Kate von Wales in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate fahren während ihres Besuchs zur Earthshot-Preisverleihung mit der Metro in Mumbai

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