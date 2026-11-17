Bill (37) und Tom Kaulitz (37) sind bei ihren Konzertfotos ganz eigen. Wie die Zwillinge in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrieten, gilt bei Tokio Hotel eine strenge Regel für Pressefotografen. Wer die Band auf der Bühne ablichten will, darf seine Bilder nicht einfach so veröffentlichen. Stattdessen sehen sich die Musiker gemeinsam mit ihrem Management nach den Shows alle Aufnahmen selbst an. Danach entscheiden sie, welche Fotos verwendet werden dürfen. "Die dürfen nur kommen, wenn wir die Bildauswahl treffen", stellte Bill im Podcast klar. Mit dieser Regel wollen die Zwillinge verhindern, dass stark verfremdete oder aus ihrer Sicht besonders unvorteilhafte Konzertbilder in Umlauf geraten. Offenbar bekamen sie in der Vergangenheit immer wieder Fotos vorgelegt, auf denen sie sich kaum wiedererkannten. Bill und Tom geht es demnach nicht bloß um eine vorteilhafte Pose. Auch Licht, Kontraste und eine mögliche Bearbeitung spielen bei ihrer Auswahl eine entscheidende Rolle. Nicht alle Fotografen sind von dieser Bedingung begeistert. "Da regen sich aber viele drüber auf", erzählte Tom in dem Podcast. Viel Verständnis hat der Gitarrist für die Beschwerden allerdings nicht. Wer mit der Regel nicht einverstanden sei, müsse eben nicht zum Konzert kommen: "Ist mir auch egal, dann braucht der ja nicht zu kommen."

Nach Konzerten erhalte Tom regelmäßig Aufnahmen von seinem Manager, bei denen ihm unter anderem die Beleuchtung und die harten Kontraste missfielen. Diese ließen die Musiker nach seiner Wahrnehmung deutlich unvorteilhafter erscheinen. Bill zweifelt bei manchen Bildern sogar an der Bearbeitung. "Was machst du da für einen Filter drauf? Weil so sehe ich nicht aus", fragte der Sänger. Eine Freigabe gebe es für solche Fotos nicht. "Machen wir natürlich nicht", betonte Bill in der neuen Podcastfolge. Besonders deutlich wurde Bill, als er von einigen der eingereichten Fotos erzählte. Darauf sehe er nach eigener Wahrnehmung "100 Jahre älter" aus, berichtete er im Podcast. Mit diesem Eindruck ist der Musiker offenbar nicht allein: Auch sein Make-up-Artist habe sich schon über solche Aufnahmen gewundert. Laut Bill habe er ihm versichert, dass er in Wirklichkeit ganz anders aussehe. Bei manchen Bildern haben die Zwillinge sogar den Verdacht, dass ihr unvorteilhaftes Aussehen kein Zufall ist. Genau deshalb wollen Bill und Tom die Kontrolle über die Auswahl behalten.

Nicht nur die Konzertfotos der Zwillinge hatten zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt. Auch hinter den Kulissen ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hatte es Ärger gegeben. Wie Bild unter Berufung auf ein Urteil des Landgerichts München berichtet hatte, hatte sich die Produktionsfirma Constantin Entertainment während der Arbeit an der zweiten Staffel von Regisseur Pablo Ben Yakov getrennt. Der Filmemacher war im Frühjahr 2024 engagiert worden. Bereits im August hatte er seinen Posten wieder räumen müssen. Anschließend war Pablo gegen die Produktionsfirma vor Gericht gezogen. Dabei hatte der Regisseur zumindest einen Teilerfolg erzielt: Constantin wurde verpflichtet, ihn im Kontext der zweiten Staffel als gleichwertigen Co-Regisseur zu nennen. Seine Forderungen nach einer zusätzlichen Gage von mehr als 70.000 Euro und einer Nennung als Autor hatte das Gericht dagegen zurückgewiesen. Vereinbart gewesen war eine Gage von 250.000 Euro. Rechtskräftig war das Urteil zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht. Constantin hatte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht dazu äußern wollen. Auch eine Anfrage an Pablos Anwalt war unbeantwortet geblieben.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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