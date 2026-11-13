Heidi Klum geht mit Tom und Bill in Mailand auf Genusstour

Heidi Klum (53) hat sich eine kleine Auszeit in Italien gegönnt – und das in bester Begleitung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (37) und dessen Zwillingsbruder Bill (37) reiste das Model nach Mailand. Am späten Donnerstagabend nahm Heidi ihre Fans auf Instagram mit und teilte eine ganze Reihe von Schnappschüssen. Eine Station des Trips war offenbar ein kleines Restaurant mit gemütlicher Einrichtung. Dort posierten Heidi, Tom und Bill bestens gelaunt mit den Besitzern oder Mitarbeitern des Lokals. Während Tom entspannt in die Kamera lächelt, setzt Bill mit gespitzten Lippen und einem Peace-Zeichen einen verspielten Akzent. Georg (39), der Bassist von Tokio Hotel, ist auf dem Foto ebenfalls zu sehen.

Viele Worte machte Heidi zu ihren Bildern nicht. Sie schrieb lediglich "Milano" dazu und überließ den Rest den Fotos. Auf den Couchaufnahmen strahlt das Model ihren Liebsten an, während der Musiker die Gitarre in den Händen hält. Diese Fotos wurden vermutlich backstage gemacht, bevor Tokio Hotel in Mailand auftrat. Heidis kleiner Vierbeiner liegt währenddessen entspannt zwischen den beiden. Auf einem weiteren Foto hat Tom die Gitarre beiseitegelegt. Stattdessen kümmern sich die Eheleute gemeinsam um den Hund und streicheln ihn. Das Model trägt dabei ein transparentes schwarzes Kleid über schwarzer Unterwäsche. Hier sind auch Heidis kniehohe schwarze Stiefel mit spitzer Form und hohen Absätzen in voller Länge zu sehen.

Für Heidi und Tom ist es nicht der erste gemeinsame Ausflug in diesen Tagen. Erst kurz zuvor hatte das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, einige Zeit in Nürnberg verbracht. Auch von dort gab es einen Einblick auf Instagram: In einem Video waren die beiden zu sehen, wie sie sich auf einem Balkon innig küssten. Auch bei diesem romantischen Moment war ein Vierbeiner mit von der Partie: Hund Fritz hatte sich mitten zwischen Heidi und Tom niedergelassen und schaute gelassen in die Kamera. In Nürnberg ging es allerdings nicht nur um Zweisamkeit, denn auch dort stand Tom mit Tokio Hotel auf der Bühne.

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Instagram / heidiklum Tom, Bill, Georg und Heidi Klum in einem kleinen Lokal in Italien

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Mailand

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