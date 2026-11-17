Können Yeliz Koc (33) und ihr Vater Savaş wieder zueinanderfinden? In der neuen Folge von "Prominent verwandt" gehen sie einen ersten Schritt aufeinander zu – zumindest aus der Sicht von Savaş. Nach einem heftigen Streit am Vorabend setzen sich die beiden auf der Veranda zusammen. Yeliz nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: Das Verhalten ihres Vaters sei für sie nicht zu entschuldigen. Außerdem erinnert sie ihn an ihre Abmachung, während der Show keinen Alkohol zu trinken. Savaş wird daraufhin emotional, ihm kommen die Tränen und er drückt seiner Tochter einen Kuss auf die Wange. Yeliz reagiert darauf eher unterkühlt. Ein klares "Es tut mir leid" hört man von ihm allerdings nicht.

Um den beiden noch etwas weiterzuhelfen, schickt die Show das Duo in "die Familienzeit". Dort fragt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Vater, ob er sie während ihrer Kindheit vermisst habe und ob er sie liebe. "Natürlich habe ich dich vermisst, ich hatte dich ja so gut wie gar nicht. Ich ärgere mich, dass ich die Zeit verpasst habe", antwortet ihr Vater. Die Influencerin hat sich nach eigenen Worten immer einen Papa gewünscht. Besonders verletzt habe es sie, dass er sie bei Besuchen an ihren Geburtstagen regelrecht ignoriert habe. "Das ist mir gar nicht aufgefallen", entgegnet Savaş. "Das hat einfach viel in mir zerstört", sagt Yeliz im Einzelinterview. Ihr Vater beteuert: "Ich liebe dich mit Sicherheit. Das weiß ich hundertprozentig, aber ich bin nicht einer, der das immer sagt. Ich sag das nicht gerne." Im Einzelinterview offenbart Yeliz dann, wie sehr es sie während ihrer Kindheit geprägt hat, dass ihr Vater sie so vernachlässigt hat. Bis heute kann sie ihm seine Liebesbekundung nicht richtig glauben.

Außerdem belastet sie, dass Savaş ihre Mutter mehrfach betrogen hat: "Ein Teil von mir liebt dich. Ist ja klar, du bist ja mein Vater. Aber ein Teil von mir verabscheut es halt, was du meiner Mutter angetan hast." Und weiter: "Es hat meine Mama verletzt und somit auch mich verletzt." Savaş hofft, dass sich ihr Bild von ihm ändert, wenn die beiden sich in den nächsten Tagen besser kennenlernen. Vor der Aussprache war es in der ersten Folge der Sendung zu einem heftigen Streit gekommen. Savaş hatte sich spätabends lautstark mit Eva-Maria unterhalten, der Mutter von Jana-Maria Herz (34). Als sie schließlich energischer wurde, reagierte er wütend und kam ihr mit seinem Gesicht bedrohlich nahe.

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RTL Savaş und Yeliz Koc bei der "Familienzeit" bei "Prominent verwandt"

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RTL Savaş Koc bei "Prominent verwandt"

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