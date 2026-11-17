Daniel Radcliffe (37) hat nun verraten, welcher Teil der Harry Potter-Reihe für ihn persönlich an erster Stelle steht. In einem Interview mit Wired bezeichnete der Schauspieler "Harry Potter und der Orden des Phönix" als seinen Lieblingsfilm. Dafür gibt es vor allem einen besonderen Grund: Während der Dreharbeiten zum fünften Teil hatte der ehemalige Hauptdarsteller besonders viele gemeinsame Szenen mit Gary Oldman (68), der Harrys Patenonkel Sirius Black verkörperte. "Der fünfte Teil, den die meisten nicht als ihren Lieblingsfilm bezeichnen. Aber ich musste viel mit Gary Oldman arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war ich ein bisschen älter, sodass ich die Zusammenarbeit mehr zu schätzen wusste", erklärte Daniel.

Wenn es allerdings darum geht, welchen Film er selbst am liebsten anschaut, fällt seine Wahl auf einen anderen Teil. Dann entscheidet er sich für das große Finale "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2". Der Schauspieler unterscheidet also zwischen dem Film, der ihm persönlich am meisten bedeutet, und dem Teil, der ihn als Zuschauer am besten unterhält. Für das Finale, das 2011 in die Kinos kam, versammelten sich noch einmal zahlreiche Stars der Reihe vor der Kamera. Dazu gehörten unter anderem Emma Watson (36), Rupert Grint (38), Alan Rickman (†69), Ralph Fiennes (63) und Helena Bonham Carter (60).

Gary schlüpfte insgesamt in vier Filmen in die Rolle von Sirius Black. Erstmals war er in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" zu sehen. Danach folgten "Harry Potter und der Feuerkelch", "Harry Potter und der Orden des Phönix" und schließlich "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2". Im letzten Film war er jedoch nur als spirituelle Erscheinung zu sehen. Als Harrys Patenonkel war Sirius für den jungen Zauberer weit mehr als nur ein Verbündeter im Kampf gegen das Böse. Er war eine wichtige Bezugsperson und stellte eine direkte Verbindung zu Harrys verstorbenen Eltern dar. Gary selbst offenbarte jedoch im Podcast "Happy Sad Confused", dass er mit seiner Rolle in den Filmen hadert, und nannte seine Leistung "mittelmäßig".

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Gary Oldman, Schauspieler

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