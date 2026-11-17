Im Schweizer Format "Die Bachelorette" geht es in Sachen Gefühle gerade ziemlich rasant zur Sache – zumindest bei einem der verbliebenen Kandidaten: In der neuen Folge der Kuppelshow ließ Elison im Gespräch mit Ariel (23) ganz unvermittelt drei große Worte fallen: "Ich liebe dich." Der 20-jährige Straßenbauer aus Aarau ist der Jüngste im Kampf um die Rosen und wollte mit seinem Geständnis offenbar Eindruck schinden, doch der Plan ging gründlich nach hinten los. Statt Schmetterlingen im Bauch löste die plötzliche Liebeserklärung bei Ariel vor allem eines aus: Unbehagen. Sie bezweifelte direkt, ob Elison überhaupt einschätzen kann, was Liebe bedeutet. Im Einzelinterview der Sendung machte sie dann auch keinen Hehl daraus, wie befremdlich sie die Situation empfand: "Sind wir jetzt im falschen Film oder was soll das gerade?" Doch damit nicht genug: Wenig später bestellte Ariel das Gruppenküken zum Rapport unter vier Augen ein.

Weil Elisons Aussage für sie zunächst eher nach einem verunglückten Scherz klang und Liebe für Ariel kein Thema sei, über das man Scherze mache, suchte sie erneut das Gespräch: "Liebe ist ein großes Wort", stellte der Rotschopf klar und wollte wissen, wie er sein Geständnis gemeint habe. Elison versicherte daraufhin, er habe sich bereits intensiv damit auseinandergesetzt, was Liebe sei, und ließ sich auch von ihrem Einwand, dass echte Liebe erst über längere Zeit entstehen könne, nicht von seiner Meinung abbringen: "Nein, ich liebe dich", beteuerte er weiter. Als er dann auch noch behauptete, er könne jeden Menschen lieben, und betonte, er fühle eine ähnlich intensive Liebe zu Ariel wie diese zu ihrer kleinen Tochter, war für die Bachelorette die Messe gelesen: "Er hat keine Ahnung, was Liebe ist." Mit gerümpfter Nase bilanzierte Ariel im Interview: "Ich hatte noch nie so ein cringes Gespräch."

Deutlich geschmeidiger lief es zuvor für Elisons Konkurrenten Livio, der die Zeichen der Zeit offenbar eine Spur besser zu deuten wusste. Der 22-jährige Lagermitarbeiter aus dem Zürcher Oberland hatte sich bei einer Verführungs-Challenge ein Einzeldate mit Ariel gesichert. Dabei setzte er nicht auf große Worte, sondern auf eine kleine Geste: Mit verbundenen Augen hauchte er der Bachelorette einen sanften Kuss auf die Schulter – und überzeugte sie damit. Nachdem man sich beim romantischen Dinner am Meer tiefgründig über "Love Languages" ausgetauscht hatte, blieb es eben nicht bei der trockenen Theorie: Der Abend endete mit einem leidenschaftlichen Kuss, der Livio vorerst die Pole-Position im Rosenrennen sicherte. Neue Folgen erscheinen jeden Montag auf dem Schweizer Sender 3+ und beim deutschen Streaminganbieter RTL+.

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3+ Ariel bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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