Owen Wilson (57) stand im Jahr 2007 auf dem Höhepunkt seiner Karriere und gehörte zu den gefragtesten Komödienstars Hollywoods. Doch hinter dem Erfolg verbarg sich eine schwere persönliche Krise: Mit damals 38 Jahren kämpfte der Darsteller mit Depressionen und psychischen Problemen. Am 26. August 2007 wurde er letzten Endes nach einem Suizidversuch ins Krankenhaus im kalifornischen Santa Monica gebracht. Für den Hollywoodstar war das der Beginn einer langen Genesung. In dieser schwierigen Phase war vor allem seine Familie für ihn da. Besonders sein älterer Bruder Andrew gab ihm Halt. Wie der Schauspieler im Interview mit Esquire schilderte, sei sein Bruder jeden Morgen mit ihm aufgestanden und habe Zeitpläne erstellt, um seinem Alltag Struktur zu verleihen. So fand er letzten Endes auch wieder zurück ins Leben.

Nach der überstandenen Krise nahm der gebürtige Texaner seine Arbeit in Hollywood wieder auf und war seither in mehreren Produktionen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Filmen aus dieser Zeit gehören etwa "Marley & Me" und "Midnight in Paris". An der Seite von Jennifer Lopez (57) spielte er zudem in der romantischen Komödie "Marry Me" mit. Aktuell verkörpert Owen in der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "Stick" den gescheiterten Golfprofi Pryce Cahill. Als dieser auf ein junges Golftalent trifft, bekommt er jedoch eine zweite Chance. Und auch auf der großen Leinwand ist der Schauspieler wieder präsent: In der neuen Komödie "Focker-in-Law" von seinem langjährigen Freund Ben Stiller (60) kehrt er als Kevin Rawley zurück. Dieser Film ist das dreizehnte gemeinsame Projekt der beiden Freunde.

Privat gilt Owen als eher zurückhaltend. Über sein Leben abseits der Kamera gibt er nur wenig preis. Verheiratet war der Schauspieler bislang nie, er ist jedoch Vater von drei Kindern, die er mit drei verschiedenen Frauen bekommen hat. Seine beiden Söhne heißen Robert Ford Wilson (15) und Finn Lindqvist Wilson. Einen seltenen Einblick in sein Familienleben hatte Owen bei einem gemeinsamen Fußballausflug mit Ford und Finn gewährt. Anders sieht es offenbar bei seiner Tochter Lyla aus: Deren Mutter unterstellte Owen im Jahr 2021, das Mädchen nie getroffen zu haben und es lediglich finanziell zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Owen Wilson, Filmstar

Anzeige Anzeige

Imago Hansel (Owen Wilson) und Derek Zoolander (Ben Stiller) in einer Szene aus "Zoolander", 2001

Anzeige Anzeige