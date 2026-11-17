Goldie Hawn (80) hält sich seit Jahrzehnten mit Krafttraining fit. Im Alter von 80 Jahren sprach die Schauspielerin im Podcast "Khloé In Wonder Land" von Khloé Kardashian (42) über ihre Fitnessroutine und verriet, dass sie bereits seit rund 50 Jahren Gewichte stemmt. Gerade für Frauen sei diese Trainingsform nicht zu vernachlässigen, betonte die Hollywoodschauspielerin. Sie stärke die Knochen und helfe beim Muskelaufbau. "Es ist enorm wichtig. Es stärkt die Knochen und baut Muskeln auf. Mein Körper hat sich dadurch komplett verändert, denn früher hatte ich sehr hängende Schultern", erklärte Goldie im Gespräch mit dem Realitystar. Mit dem Krafttraining habe sie schon in jungen Jahren begonnen und bald erste Veränderungen festgestellt. "Ich erinnere mich noch daran, wie ich damit angefangen habe, als ich sehr jung war. Es hat meinen Körper verändert. So toll", schwärmte sie im Podcast.

Krafttraining ist allerdings nicht die einzige Säule von Goldies Fitnessprogramm. Auch Pilates, Spaziergänge und Yoga gehören zu ihrem Alltag. Letzteres nutzt sie vor allem zum Dehnen. Auf Umkehrhaltungen wie Schulter- oder Kopfstand verzichtet die Schauspielerin bewusst, da sie auf ihren Rücken achten muss. Entscheidend sei, die eigenen körperlichen Grenzen zu kennen. Ihre Begeisterung für Pilates reicht bis in ihre Zeit als Balletttänzerin zurück. Schon damals trainierte sie an einem sogenannten Reformer. Besonders gefielen ihr die gezielten, isolierten Bewegungsabläufe und das Gefühl, den Körper dabei zu strecken. Mittlerweile hat Goldie einen festen Trainingsrhythmus: Täglich hält sie anderthalb Minuten lang die Unterarmstützposition, jeden zweiten Tag kommen Kraftübungen mit Gewichten hinzu. "Ich hebe Gewichte. Das mache ich schon seit 50 Jahren", betonte sie gegenüber Khloé.

Auch Goldies Tochter Kate Hudson (47) legt großen Wert auf regelmäßige Bewegung. Die Schauspielerin versucht nach eigenen Angaben, täglich Sport in ihren Alltag einzubauen. Neben Spaziergängen und Pilates gehören Hot Yoga, Skifahren, Wandern und Radfahren zu ihrem Programm. Dabei betrachtet Kate ihre Gesundheit nicht als kurzfristiges Abnehmziel, sondern als langfristige Veränderung ihres Lebensstils. Ihr Pilatestraining, das sie besonders schätzt, ergänzte sie im Laufe der Jahre gezielt um Kraftübungen, weil sie sich körperlich stärker fühlen wollte. Im März zeigten sich Mutter und Tochter gemeinsam bei der 98. Oscarverleihung. Hand in Hand schritten sie über den roten Teppich. Während Kate in einem funkelnden Glamourlook erschien, trug Goldie ein elegantes schwarzes Kleid. Besonders Nahaufnahmen ihres Gesichts lösten anschließend in den sozialen Netzwerken zahlreiche Kommentare aus.

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Getty Images Goldie Hawn, Filmstar

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Getty Images Goldie Hawn bei den Oscars 2025

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