Pete Davidson (33) hat durch seine Vaterschaft einen neuen Zugang zur Schauspielerei gefunden. Beim Dreh von "How to Rob a Bank" konnte der Comedian erstmals eigene Gefühle als Grundlage für seine Rolle nutzen. In der Woche des Drehstarts erfuhr Pete nämlich, dass er Vater einer Tochter werden würde. Auch seine Figur in dem Film hat eine Tochter, weshalb sich die Geschichte für den Schauspieler plötzlich besonders nah und bewegend anfühlte. "Ich erfuhr in der Woche, in der wir anfingen, dass ich ein Mädchen-Papa werden würde, und in 'How to Rob a Bank' habe ich eine Tochter. Dadurch wurde es, wissen Sie, sehr emotional und real", erklärte der 32-Jährige gegenüber Extra.

Durch die Vaterschaft verstand der Komiker nach eigener Aussage zum ersten Mal, was andere Darsteller mit dem Rückgriff auf persönliche Erlebnisse meinen. "Ich konnte mich in eine Lage versetzen, von der ich, wissen Sie, Schauspieler immer hatte reden hören. Darüber, Dinge aus ihrem Leben und Ähnliches zu nutzen. Und das war das erste Mal, dass ich verstehen konnte, wovon zum Teufel sie sprachen", verriet er gegenüber Extra.

Eine weitere Inspiration am Set war sein Co-Star Nicholas Hoult (36). Pete bezeichnete ihn nicht nur als hervorragenden Schauspieler und engen Freund, sondern auch als vorbildlichen Vater. Während des Drehs sei Nicholas an den Wochenenden immer wieder zu seiner Familie und seinen damals neugeborenen Zwillingen gereist. Dieser Einsatz habe Pete tief beeindruckt. Neben den Zwillingen ziehen Nicholas und seine Frau Bryana Holly (33) einen Sohn sowie ein weiteres Kind groß, das 2022 zur Welt kam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei den Netflix Upfronts 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Neupapa Pete Davidson mit seinem Baby

Anzeige Anzeige