Sängerin Alanis Morissette (52) hat bei einer aktuellen Show ihrer Los-Angeles-Residency "Butterfly With a Machete" mit den Urteilen abgerechnet, die sie nach eigenen Angaben während ihrer Laufbahn begleiten. Wie PopCulture.com berichtet, sprach die "Ironic"-Interpretin auf der Bühne über Aussagen zu ihren Liedern, ihrem Körper, ihren Ansichten, ihrem Erziehungsstil und sogar ihrer Sexualität. Dabei fiel auch der Name ihres früheren "Dogma"-Costars Ben Affleck (54). Der Schauspieler soll sie gefragt haben, warum sie ihre Sexualität nicht stärker in den Fokus rücke. Alanis hat die Worte noch deutlich im Kopf: "Ich wurde sogar von einem Mann gefragt, warum ich meine Sexualität nicht in den Vordergrund gestellt habe. Danke, Ben Affleck."

Doch nicht nur Ben Affleck wurde genannt. Auch von prominenten Frauen, zu denen Alanis Morissette früher aufblickte, fühlte sie sich in den 1990er-Jahren offenbar nicht fair behandelt. Joni Mitchell (83), Sinéad O'Connor (†56) und Courtney Love (62) hätten sie damals öffentlich heftig angegriffen. Gegenüber ihrem Publikum offenbarte die Sängerin, wie sehr sie damals weiblichen Rückhalt vermisst habe: "Die Schwesternschaft, die ich so dringend brauchte, gab es in den 90ern wirklich nicht. Damals gab es keine Mädelscliquen." Und weiter: "Die Frauen waren wettbewerbsorientiert und bösartig. Die Botschaft der Knappheit lautete, dass es nur einen Thron gab und wir alle darum kämpften – und wer auch immer darauf saß: Tötet sie", schilderte die Musikerin. Doch nicht alle Kollegen waren ihr gegenüber feindlich gesinnt: Sowohl Elliott Smith als auch Tupac Shakur (†25) seien stets freundlich zu ihr gewesen.

Der Rückblick auf die damalige Frage von Ben Affleck erhält durch ein kürzliches öffentliches Coming-out von ihr zusätzliche Bedeutung. Im Podcast "Handsome" bezeichnete sich die kanadische Sängerin erstmals ausdrücklich als pansexuell. Zuvor war sie gefragt worden, ob belastende Erfahrungen mit Männern bei ihr jemals den Drang ausgelöst hätten, lesbisch zu sein. In ihrer Antwort verwies Alanis auf ihre Pansexualität.

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Getty Images Alanis Morissette bei der 55. Aufnahme- und Preisgala der Songwriters Hall of Fame in New York

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Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

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