Regisseur klagt nach Rauswurf bei "Kaulitz & Kaulitz"

Hinter den Kulissen der Netflix-Erfolgsserie "Kaulitz & Kaulitz" hat es offenbar ordentlich gekracht. Während der Arbeiten an der zweiten Staffel trennte sich die Produktionsfirma Constantin Entertainment von Regisseur Pablo Ben Yakov – und der Filmemacher zog daraufhin vor Gericht. Wie aus einem Urteil des Landgerichts München hervorgeht, war Pablo im Frühjahr 2024 für die Dreharbeiten engagiert worden, berichtet Bild. Schon im August musste er seinen Posten aber wieder räumen. Bis dahin waren rund vier Monate vergangen und vier Folgen entstanden. Er verklagte die Produktionsfirma Constantin Entertainment vor dem Landgericht München. Dabei ging es um seine Anerkennung als gleichwertiger Co-Regisseur, eine zusätzliche Gage und seine Nennung als Autor. Bei seinem wichtigsten Anliegen bekam Pablo recht: Constantin muss ihn im Zusammenhang mit der zweiten Staffel künftig als gleichwertigen Co-Regisseur aufführen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht.

Weshalb die Zusammenarbeit in die Brüche ging, lässt sich aus dem Urteil kaum ablesen. Constantin begründete den Schritt laut der darin wiedergegebenen Erwiderung so: "Im Laufe der Tätigkeit habe sich gezeigt, dass die Arbeit des Klägers nicht den geforderten qualitativen Ansprüchen einer Netflix-Produktion entspreche." Zudem sei Pablo weder am Schnitt noch an der Fertigstellung der Staffel beteiligt gewesen. Ein Drehbuch habe es für die Folgen gar nicht gegeben. Ob es dem Filmemacher vor allem um Anerkennung oder um Geld ging, bleibt offen. Er forderte auch die Nennung als Autor sowie mehr als 70.000 Euro zusätzlich zu seiner vereinbarten Gage von 250.000 Euro. Beides wies das Gericht zurück. Im Abspann taucht er nun dennoch als Regisseur auf, obwohl ab Folge fünf teils nur noch Minuten oder gar Sekunden seines Materials verwendet worden sein sollen. Schon nach dem Gewinn des Deutschen Fernsehpreises war er weder im Nominierungstext noch in einer Danksagung von Constantin erwähnt worden. Vor dem Oberlandesgericht Köln erstritt er gegen den Deutschen Fernsehpreis daraufhin erfolgreich seine Anerkennung als Miturheber. Constantin wollte das Münchner Urteil wegen des laufenden Verfahrens nicht kommentieren. Auch Pablos Anwalt Benjamin von Brescius ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Im Mittelpunkt von "Kaulitz & Kaulitz" stehen die eineiigen Zwillinge Bill (37) und Tom Kaulitz (37). Die beiden wurden gemeinsam mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt und gewähren in der Netflix-Serie Einblicke in ihren Alltag. Dabei zeigen die Musiker auch, wie eng ihre Beziehung als Brüder ist. Mit diesem Konzept trafen Bill und Tom offenbar einen Nerv: Das Format zählt zu den erfolgreichsten deutschen Netflix-Produktionen. Die bisherigen Staffeln schafften es jeweils auf den ersten Platz der Streamingcharts. Auch bei der Fachjury kam die Show gut an. Im Jahr 2025 gab es dafür sogar eine begehrte Trophäe: Die Serie gewann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Vom juristischen Zoff hinter den Kulissen lässt sich die Produktion offenbar nicht ausbremsen. Eine Fortsetzung der Realityserie ist bereits geplant. Fans der Zwillinge dürfen sich also auf weitere Einblicke in den Alltag der beiden Musiker freuen – ganz egal, wer am Ende im Abspann steht.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

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