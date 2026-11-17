Michelle Jenneke und Alex Beck haben sich das Jawort gegeben! Die australische Olympia-Hürdenläuferin und ihr Landsmann, der als Sprinter Erfolge feiert, sind am vergangenen Wochenende vor den Traualtar getreten. Achteinhalb Jahre lang hatten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso mehr dürften sich ihre Fans nun freuen, dass das Paar auf Instagram Einblicke in seinen großen Tag gewährt. Die Trauung fand unter freiem Himmel statt. Als romantische Kulisse diente das Gelände des The Valley Estate in Currumbin im australischen Bundesstaat Queensland. Anschließend feierten die beiden Leichtathleten dort gemeinsam mit zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden ihre Hochzeit. Auf Instagram teilten Michelle und Alex inzwischen mehrere Aufnahmen von den Feierlichkeiten. Die frischgebackene Ehefrau strahlte auf den Bildern vor Glück und brachte ihre Freude mit wenigen Worten auf den Punkt: "Bester Tag aller Zeiten!"

Für ihren großen Tag entschied sich Michelle für einen modernen Brautlook. Die Athletin trug ein trägerloses Kleid von Madi Lane Bridal, das ihre Figur elegant betonte und am Saum mit Spitze verziert war. Auf einen Schleier verzichtete sie bewusst. Stattdessen ergänzte sie ihr Outfit mit weißen Riemchenheels und ihrem Verlobungsring. Ihre braunen Haare waren halb hochgesteckt und fielen locker über ihren Rücken. In den Händen hielt die Braut einen Strauß aus weißen Rosen. Auch Alex machte in seinem Hochzeitsoutfit eine elegante Figur. Der Sprinter erschien in einem klassischen schwarzen Smoking mit passenden Lackschuhen. Eine weiße Rose an seinem Revers griff die Farbe des Brautstraußes auf und rundete seinen Look ab. Nach der Trauung unter freiem Himmel verlagerte sich die Feier in die Innenräume des weitläufigen Anwesens. Dort erwarteten die Hochzeitsgesellschaft ein gemeinsames Dinner und die anschließende Party. The Valley Estate zählt zu den gefragten Hochzeitslocations in Queensland. Paare können auf dem exklusiv genutzten Gelände sowohl ihre Trauung als auch das Fotoshooting und den anschließenden Empfang ausrichten.

Dass Michelle und Alex ein Paar sind, wurde erst vor rund einem Jahr öffentlich bekannt. Im vergangenen Dezember verkündete die Hürdenläuferin ihre Verlobung und teilte auf Instagram erstmals gemeinsame Fotos mit ihrem Partner. Dabei gewährte sie auch einen Blick auf ihren Verlobungsring. Mit den Worten "Achteinhalb Jahre bis zu diesem Moment" machte die Sportlerin deutlich, wie lange ihre Liebesgeschichte zu diesem Zeitpunkt bereits andauerte. Zuvor hatten sich auf den Instagram-Profilen der beiden keinerlei gemeinsame Pärchenbilder gefunden. Allerdings folgten sie einander auf der Plattform und versahen ihre Beiträge regelmäßig mit "Gefällt mir"-Angaben. Generell hält Michelle ihr Privat- und Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wann und wo sich die beiden Leichtathleten kennengelernt haben, ist deshalb bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Michelle und Alex 2018 beide als Trainer bei der Somerset Athletics Clinic tätig waren.

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