Fans von Bauer sucht Frau müssen sich auf eine kleine Programmänderung einstellen: Am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, entfällt die Ausstrahlung der achten Folge der 22. Staffel um 20:15 Uhr. RTL setzt die Kuppelshow an diesem Abend einmalig aus und zeigt stattdessen live das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Bayern München und Hertha BSC. Die Sendung rund um das Spiel beginnt bereits um 20:15 Uhr, angepfiffen wird die Partie dann um 20:45 Uhr. Wer sich an diesem Dienstag also auf neue Liebesgeschichten vom Land gefreut hat, schaut zunächst in die Röhre. Ganz so schlimm ist der Ausfall aber nicht. Die Folge mit Moderatorin Inka Bause (57) und den alleinstehenden Landwirten fällt nicht komplett weg, sondern wird bereits am nächsten Abend nachgeholt. Die Zuschauer müssen also nicht lange warten, um zu erfahren, wie es bei den Bauern und ihren Herzensdamen weitergeht.

Den neuen Termin sollten sich Fans der Datingshow schon einmal vormerken: Die verschobene achte Folge läuft am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, um 20:15 Uhr bei RTL. Die Unterbrechung fällt jedoch nur kurz aus: Die Ausstrahlung verschiebt sich lediglich um einen Tag. Danach läuft "Bauer sucht Frau" wieder im gewohnten Rhythmus weiter. Ab der neunten Folge gilt somit erneut der reguläre Sendeplan. Auf dem Fußballplatz erwartet die Zuschauer am Dienstag derweil ein interessantes Duell. Im Pokal trifft der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga auf den Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Ausgelost wurde die Achtelfinalpaarung am 1. November in Dortmund. Der FC Bayern geht dabei als Titelverteidiger in die Begegnung. Im vergangenen Finale hatte sich der Münchner Verein mit einem deutlichen 3:0 gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt und den Pokal geholt.

Abseits der kurzen Sendepause hatte Inka zuletzt über "Bauer sucht Frau" gesprochen. Zum Auftakt der 22. Staffel verriet sie RTL, was aus ihrer Sicht hinter dem langjährigen Erfolg steckte: vor allem die Empfehlungen ehemaliger Teilnehmer. "Das ist jetzt so, dass mittlerweile fast jeder Bauer sagt, dass er sich nur beworben hat, weil er einen anderen Bauern kennt, der mitgemacht hat und der so toll davon berichtet hat", erklärte sie. Der freundliche Umgang hinter den Kulissen spielte für die Moderatorin dabei eine entscheidende Rolle. Schlechte Erfahrungen hätten sich ihrer Überzeugung nach schnell herumgesprochen.

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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