Robert Pattinson (40) wird der neue James Bond! Der Schauspieler übernimmt die begehrte Rolle des berühmten Geheimagenten und tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgänger. Nach einem bekannt gewordenen Vorsprechen fiel die Wahl auf den Briten, der mit seiner Erfahrung in großen Filmreihen als besonders geeignete Besetzung gilt. Durch Twilight und "The Batman" weiß Robert genau, was mehrteilige Produktionen und langfristige Verpflichtungen mit sich bringen. Auch im Agentenfach hat er bereits Erfahrungen gesammelt: In Christopher Nolans (56) "Tenet" verkörperte er einen Spion. Mit seiner Besetzung könnte er der Figur 007 einen kantigeren und moderneren Anstrich verleihen. Für Amazon MGM bedeutet die Entscheidung zugleich, bei der Neuauflage der traditionsreichen Reihe auf einen international bekannten Hauptdarsteller mit viel Erfahrung zu setzen.

Auch sonst läuft es für Robert beruflich derzeit rund. Nach "The Drama" war er in diesem Jahr mit markanten Auftritten in "The Odyssey" und dem A24-Film "Primetime" zu sehen. Darüber hinaus steht "Dune: Part Three" bereits in den Startlöchern. Am Eröffnungswochenende von "Primetime" sollen laut The Hollywood Reporter mehr als 75 Prozent der Kinobesucher den Schauspieler als Hauptgrund für ihren Kinobesuch genannt haben. Demnach waren 69 Prozent des Publikums jünger als 30 Jahre. Robert vereint somit Erfolg an den Kinokassen, Anerkennung in der Indieszene und eine starke Anziehungskraft auf die Gen Z. Hinzu kommt, dass Bond-Regisseur Denis Villeneuve (59) für den kommenden "Dune"-Film bereits mit ihm zusammengearbeitet hat. Mit 40 Jahren ist Robert älter als die ebenfalls gehandelten Jack Lowden (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36). Daniel Craig (58) war bei seiner Verpflichtung sogar drei Jahre jünger als Robert heute. Die Rolle verlangt schließlich über viele Jahre hinweg vollen körperlichen Einsatz. Dabei muss Robert an Daniels (58) kraftvolle und einschüchternde Interpretation anknüpfen, kann dem Agenten aber zugleich eine ganz eigene Richtung geben.

Mit seiner Besetzung bringt Robert allerdings auch eine besondere Herausforderung mit: Er ist bereits ein sehr bekannter Filmstar. Frühere Bond-Darsteller waren zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung meist noch nicht derart etabliert. Auch seine Leinwandpräsenz, die häufig nervös, unbequem und eigenwillig wirkt, hebt ihn vom klassischen, makellos-verführerischen Bond-Typ ab. Gerade das könnte jedoch Raum für eine zeitgemäßere Interpretation der Figur schaffen. Vor allem das traditionelle Image des Agenten als Frauenheld könnte der Brite um neue Facetten erweitern, anstatt lediglich die bekannte 007-Fantasie zu wiederholen. Als Alternative war zuvor Jack im Gespräch gewesen. Der "Slow Horses"-Darsteller verkörpert eher den bodenständigen Jedermann-Typ und verbindet Härte mit Verletzlichkeit. Doch auch Robert kann diese verletzliche Seite zeigen. Seine britische Herkunft, seine Erfahrung mit großen Filmreihen, seine Wirkung auf das Publikum und seine Teamfähigkeit machen ihn zu einer spannenden Wahl für die 64 Jahre alte Filmreihe.

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

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