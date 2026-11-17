Olivia Wilde (42) kann der Vorstellung von getrennten Schlafzimmern in einer Beziehung offenbar einiges abgewinnen. Im Gespräch mit Louis Theroux für dessen Podcast "The Louis Theroux Podcast" reagierte die Schauspielerin überraschend begeistert auf das Konzept. Eigentlich war Olivia zu Gast, um über ihren neuen Film "The Invite" zu sprechen. Darin verkörpern sie und Seth Rogen (44) ein unglücklich verheiratetes Paar. Louis erklärte ihr daraufhin die sogenannte Schlaf-Scheidung: Zwei Menschen bleiben ein Paar, verbringen die Nacht jedoch in unterschiedlichen Betten oder sogar getrennten Räumen. Olivias spontane Reaktion auf diese Idee fiel ziemlich eindeutig aus. "Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie sexy. Das fasziniert mich", erklärte sie in dem Podcast. Die räumliche Trennung könne ihrer Meinung nach sogar neue Spannung erzeugen. "Man könnte sie auf eine Weise zu sich einladen, die vielleicht wieder ein wenig Geheimnis schafft. Ich finde das interessant", führte die "Don't Worry Darling"-Regisseurin ihre spontane Überlegung weiter aus.

Für Olivia kann zu viel Nähe auch Schattenseiten haben. Ihrer Ansicht nach kann eine allzu große Vertrautheit die erotische Spannung zwischen Menschen schwächen. Partner müssten nicht jederzeit alles voneinander wissen oder vollkommenen Zugang zum Privatleben des anderen haben. Im Podcast stellte sie die Nähe innerhalb einer Beziehung infrage: "Sind wir uns wirklich nah? Oder glaubst du, ein Anrecht auf das Privatleben dieser Person zu haben, weil dir das irgendwie Sicherheit gibt?" Diesen Gedanken verband die Schauspielerin direkt mit der erotischen Spannung: "Und funktioniert das für dich zwar auf eine Art, nimmt aber gleichzeitig zwangsläufig die notwendige erotische Spannung, durch die du an dieser Person interessiert bleibst?", fragte Olivia. Danach überlegte sie: "Und ist das vielleicht ein Grund, warum so viele Ehen scheitern? Vielleicht." Eine Schlaf-Scheidung bedeutet übrigens nicht das Aus für die Beziehung. Getrennt werden lediglich die Schlafplätze. Laut einer Erhebung der American Academy of Sleep Medicine haben sich etwas mehr als 30 Prozent der befragten Paare in den USA bereits für dieses Modell entschieden.

In "The Louis Theroux Podcast" blickte Olivia außerdem auf ihre frühere Beziehung mit Harry Styles (32) zurück. Mit dem Sänger hatte sie für den Film "Don't Worry Darling" zusammengearbeitet. Rückblickend nannte die Filmemacherin ihre Verbindung mit dem Sänger "die schönste Beziehung". Die Zeit rund um das Projekt hatte damals allerdings auch ihre Schattenseiten: Die öffentliche Trennung der beiden und zahlreiche Kontroversen hinter den Kulissen überschatteten die Veröffentlichung des Films. Olivia ist der Ansicht, dass die intensive Berichterstattung dem Projekt geschadet habe. Umso positiver erlebt sie nun die Promotion für "The Invite", in dem neben ihr und Seth auch Penelope Cruz (52) zu sehen ist. Die Pressetour zu "The Invite" bezeichnete sie im Gespräch mit Louis als "heilsam". Der Film handelt von einem Ehepaar, dessen Beziehung in einer Krise steckt und das durch die Begegnung mit seinen Nachbarn mit neuen Vorstellungen von Partnerschaft und Intimität konfrontiert wird. Damit greift das Projekt auch Themen auf, über die Olivia im Podcast so offen sprach.

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Getty Images Olivia Wilde bei "BFI Presents: Olivia Wilde In Conversation" im BFI Southbank in London

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Getty Images Olivia Wilde besucht die Chanel-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 bei der Paris Fashion Week

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