Anna-Maria Ferchichi (45) plaudert über schlüpfrige Details aus dem Schlafzimmer. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von ihr wissen, was guten Sex ausmacht. Die achtfache Mutter wich der Frage nicht aus. "Die Frage kommt wahrscheinlich von jemandem sehr Jungen. Gut im Bett? [...] Das Ziel sollte Leidenschaft, Loslassen und Fühlen sein!" Für Anna-Maria sollte es beim Sex nicht darum gehen, vom Partner eine gute Note zu bekommen. Sie führt aus: "Glaube, dann ist es immer gut. Es ist keine Performance, die man abliefert. Spaß an der 'Sache' ist ganz oben mit dabei." Doch nicht nur über ihr Liebesleben plauderte Anna-Maria in der Fragerunde.

Die Influencerin gab ihrer Community aber auch Einblicke in ihre Wünsche und ihren Alltag mit acht Kindern. Ein Follower fragte sie, ob sie lieber in einer anderen Epoche gelebt hätte. Ihre Antwort fiel kurz und eindeutig aus: "Ja, in einer Zeit ohne Handys." Trotzdem weiß Anna-Maria die Privilegien ihres heutigen Lebens zu schätzen. Neben ihrer Familie bedeutet ihr besonders ihre Unabhängigkeit viel. Es gefällt ihr, jederzeit spontan entscheiden zu können, was sie als Nächstes tut. Als Beispiel nannte sie die Vorstellung, einfach aus ihrer Küche zu spazieren, zum Flughafen zu fahren und in einen Flieger nach New York zu steigen: "Die Freiheit, alles jederzeit tun zu können."

Dass Anna-Maria intime Details aus ihrem Eheleben ausplaudert, ist nichts Neues. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hatten sich die Influencerin und ihr Mann Bushido (48) über Schlagzeilen zu einer angeblichen Bettflaute geärgert. Aus der Bemerkung, dass die beiden gelegentlich zwei oder drei Tage keinen Sex hätten, war aus seiner Sicht zu viel gemacht worden. "Überall in der Presse steht plötzlich so: Wir haben keinen Sex mehr", beschwerte der Rapper sich. Anna-Maria reagierte gelassen: "Alle bitte gut zuhören. Bei Bushido alias Anis Ferchichi nimmt die Libido nicht ab."

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren KI-generierten blonden Bob

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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