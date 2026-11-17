Brenda Patea (33) hat laut dem Tennismedium Bounces am 18. September in Berlin eine Zivilklage gegen Alexander Zverev (29) eingereicht. Die Klage betrifft Äußerungen des Tennisprofis in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe nach dem Finale der French Open. Darin sagte Alexander mit Blick auf die früheren Vorwürfe, seine Unschuld sei bewiesen worden. Brenda hält diese Aussage laut Bounces für falsch. Aus ihrer Sicht erweckt sie den Eindruck, dass sie ihn zu Unrecht beschuldigt habe. Mit der Klage verlangt Brenda, dass Alexander die beanstandeten Aussagen künftig unterlässt. Außerdem fordert sie eine Geldentschädigung.

In dem damaligen Strafverfahren ging es um den Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung. Alexander wies den Vorwurf zurück. Das Amtsgericht Tiergarten stellte das Verfahren im Juni 2024 gemäß § 153a Abs. 2 der Strafprozessordnung zunächst vorläufig gegen eine Geldauflage von 200.000 Euro ein. Davon waren 150.000 Euro für die Staatskasse und 50.000 Euro für einen Fonds zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen bestimmt. Laut Bounces hat Alexander die Auflage erfüllt. Das Gericht traf keine Entscheidung über die Schuldfrage: Es gab weder eine Verurteilung noch einen Freispruch. Die Einstellung stellt kein Schuldeingeständnis dar. Die Unschuldsvermutung gilt fort.

Brenda und Alexander waren früher ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Die neue Zivilklage betrifft die Aussagen im Interview mit L'Équipe. Laut Bounces ist die Klage beim Berliner Gericht eingegangen und hat ein Aktenzeichen. Das Gericht habe am 5. November eine Verfügung zum weiteren Ablauf des Verfahrens erlassen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung war die Klage Alexander laut Bounces noch nicht zugestellt worden. Sein Medienanwalt Christian Schertz erklärte dem Tennismedium auf Anfrage, man könne sich deshalb noch nicht zu der Sache äußern. Über Brendas Forderungen war dem Bericht zufolge zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden.

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Collage: Instagram / brendapatea, Getty Images Collage: Brenda Patea und Alexander Zverev

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Getty Images Brenda Patea, Model

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