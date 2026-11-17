Auf dem Maisfeld wird es plötzlich romantisch! Landwirt Hubertus, den alle nur Hubi nennen, und seine Hofdame Ulrike sind sich in der fünften Folge von Bauer sucht Frau deutlich nähergekommen. Während der gemeinsamen Arbeit im Maisfeld legte Ulrike ordentlich mit Hand an. Ihr tatkräftiger Einsatz blieb Hubi nicht verborgen: Der Bauer zeigte sich sichtlich angetan und machte deutlich, wie sehr er sich darüber freut, sie auf seinem Hof zu haben. Auch über seine Entscheidung für sie freute er sich hörbar. Kurz darauf folgte ein Moment, mit dem Ulrike nicht gerechnet hatte: Mitten im Feld gab Hubi seiner Auserwählten den ersten Kuss auf den Mund. Die Hofdame wurde davon völlig überrascht, genoss die Annäherung aber sehr. Hinterher verriet sie, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat. Auch der Landwirt war danach ganz hin und weg, vor allem von Ulrikes weichen Lippen. Für ihn steht fest: Davon will er mehr.

Bevor es zu dem Kuss kam, nahm sich Hubi viel Zeit, um sich bei Ulrike für ihre Hilfe zu bedanken. "Uli, erstens mal, das ist Leben, das ist klasse. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich dich ausgesucht habe. Ich finde es einfach toll und danke dir", sagte er in der Kuppelshow. Unmittelbar nach diesen liebevollen Worten küsste der Bauer seine Hofdame auf den Mund. Damit verwandelte sich die anstrengende Arbeit auf dem Feld für die beiden in einen besonders romantischen Augenblick. Ulrike war danach noch immer ganz überrascht von der Wendung. "Dass ich mitten im Maisfeld einen Kuss bekomme, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", gestand sie in der Sendung. Dann beschrieb sie, was der Kuss in ihr ausgelöst hat: "Ist ein schönes Gefühl und ich habe Schmetterlinge im Bauch." Mit ihren Gefühlen hielt sie sich also nicht zurück.

Auch Hubi sprach in der Show offen darüber, wie gut ihm die erste Annäherung gefallen hat. "Sie hat verdammt weiche Lippen. Das ist gut. Ihr Mund schmeckt gut. Ich finde das cool, das gefällt mir und davon will ich mehr haben", schwärmte der Landwirt. Damit ließ der Bauer durchblicken, dass er sich weitere Küsse mit seiner Hofdame wünscht. Auch Ulrikes Reaktion machte deutlich, dass ihr der innige Moment gefallen hat. Ulrike spricht von Schmetterlingen im Bauch, und Hubi will unbedingt weitere Küsse. Bemerkenswert ist dabei, wo der persönliche Moment entstanden ist: nicht bei einem romantischen Abendessen oder einem Ausflug, sondern mitten bei der körperlichen Arbeit auf dem Maisfeld. Dort hatte Ulrike ihren Bauern zuvor tatkräftig unterstützt. Für ihren Einsatz dankte Hubi ihr, bevor er sie zum ersten Mal küsste.

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RTL Hubertus und Ulrike, "Bauer sucht Frau", 2026

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