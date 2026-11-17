Die Toten Hosen trauern um einen langjährigen Weggefährten: Michael Well ist tot. Der Mitgründer der bayerischen Musik- und Kabarettgruppe Biermösl Blosn starb am Montag im Alter von 68 Jahren. Nach langer, schwerer Krankheit erlag er den Folgen einer Krebserkrankung. Auf Instagram nahm die Düsseldorfer Punkrockband nun öffentlich Abschied von ihrem Freund und veröffentlichte zahlreiche gemeinsame Fotos. "Unser guter Freund Michael Well ist letzte Nacht verstorben! Wir sind unendlich traurig", schrieben sie dazu. Mit großer Dankbarkeit blicken die Toten Hosen auf beinahe vier Jahrzehnte Freundschaft zurück, in denen sie unzählige Erlebnisse miteinander teilten. Ihre Gedanken seien nun bei seiner Familie. Mit sehr persönlichen Worten verabschiedeten sich die Musiker schließlich von ihrem langjährigen Weggefährten: "Ruhe in Frieden, lieber Micherl, wir sind dankbar für all die großartigen Abenteuer und Geschichten, die wir mit Dir erleben durften."

Kennengelernt hatten sich Michael, seine Brüder und die Punkrocker bereits 1986. Damals begegneten sie sich beim Anti-WAAhnsinns-Festival, das sich gegen den Bau der geplanten atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf richtete. Wie der Musiker 2020 in einem Interview erzählte, nahm die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Punkern und Volksmusikern ausgerechnet beim Fußballspielen hinter der Bühne ihren Anfang. Musikalisch stammten sie zwar aus völlig unterschiedlichen Welten. Doch ihre gesellschaftskritische Haltung und ihre Vorliebe für unkonventionellen Humor verbanden sie. So entwickelte sich im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft, die sich auch in gemeinsamen künstlerischen Projekten widerspiegelte. 1990 wirkten die Well-Brüder gemeinsam mit dem Kabarettisten Gerhard Polt am Hosen-Album "Auf dem Kreuzzug ins Glück" mit. 2023 standen die Künstler unter dem Titel "Forever" noch einmal gemeinsam auf der Bühne und gingen auf Tournee. Bis zuletzt blieb Michael der Musik treu: Erst am 28. Oktober trat er gemeinsam mit seinen Brüdern in Südtirol auf.

Michael kam 1958 in Günzlhofen bei Fürstenfeldbruck zur Welt und wuchs in einer Großfamilie mit 14 Geschwistern auf. 1976 gründete er gemeinsam mit seinen Brüdern Hans und Christoph Well die Biermösl Blosn. Die Gruppe verband traditionelle bayerische Volksmusik mit bissiger politischer Satire. Auch nach der Auflösung der ursprünglichen Formation im Jahr 2012 blieb Michael der Musik treu. Gemeinsam mit Christoph und Karl Well stand er fortan als Teil der Wellbrüder aus’m Biermoos auf der Bühne. Über viele Jahre hinweg war auch der Kabarettist Gerhard Polt ein enger Weggefährte der Brüder. Gemeinsam entwickelten und präsentierten sie zahlreiche Bühnenprogramme. Nun nahm auch Polt persönlich Abschied von dem verstorbenen Musiker. "Es war ein Geschenk für uns, mit Michael auftreten zu können", sagte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

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Imago Die Toten Hosen mit Biermösl Blosn bei einem gemeinsamen Auftritt, 1999

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Imago Die Toten Hosen, 2025

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Imago Stofferl, Karl und Michael Well stehen bei einem Konzert in Salzburg auf der Bühne