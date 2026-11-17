Seine eigenen Worte holen ihn jetzt ein: Nach der Verurteilung von Russell Brand (51) wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe rücken Passagen aus seiner Autobiografie "My Booky Wook" erneut in den Fokus. In dem Buch, das bereits 2007 erschien, berichtete der Comedian offen über sein damaliges Verhalten gegenüber Mitschülerinnen. "Niemand war vor mir sicher ... jede Frau war ein potenzielles Ziel", heißt es darin. Diese Stelle haben unter anderem The Times und Newsweek nun wieder aufgegriffen. Für den Schauspieler hat der Schuldspruch auch berufliche Folgen: Der britische Verlag Pan Macmillan nimmt seine Bücher inzwischen aus dem Sortiment. "Pan Macmillan nimmt Russell Brands Bücher nach seiner Verurteilung aus dem Verkauf, und dieser Prozess ist jetzt im Gange", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Der Verlag würdigte zudem den Mut der Menschen, die sich zu Wort gemeldet hatten. Die Gedanken seien bei allen, die von Russells Verbrechen betroffen seien.

In seinen Memoiren erzählte Russell unter anderem von einem Spiel an seiner Schule, bei dem er Mitschülerinnen über der Kleidung begrapscht habe. Mit der Zeit habe er sogar eine Methode entwickelt, die er selbst als "Knobstacle Course" bezeichnete. Gemeint war damit nach seiner eigenen Schilderung, mit den passenden Worten, Flehen und emotionalem Druck den "moralischen Widerstand" einer Frau zu überwinden. Auf diese Weise wollte er Frauen, die eigentlich nicht wollten, doch noch zum Sex mit ihm bewegen. "Ich war überzeugt, dass es die einzige mögliche Vorgehensweise war und dass es keine Konsequenzen geben würde", schrieb er laut The Week UK über sein damaliges Verhalten. Mehrere Ausschnitte aus Russells Büchern wurden auch während des Gerichtsverfahrens verlesen. In einer weiteren Passage erklärte er, er werde alles entschlossen aus dem Weg räumen, wenn er etwas wolle – ganz gleich, ob es um einen Job oder eine Frau gehe –, bis er das "Objekt" seiner Begierde besitze.

Anfang November sprach eine Jury am Londoner Southwark Crown Court Russell in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig. Betroffen waren insgesamt vier Frauen. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009. Von drei weiteren Anklagepunkten wurde der Ex-Mann von Katy Perry (42) hingegen freigesprochen. Im Laufe des Verfahrens hatte er sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Das Strafmaß setzt sich aus mehreren Teilen zusammen: Für die Vergewaltigung verhängte das Gericht eine Haftstrafe von neun Jahren. Wegen der drei sexuellen Übergriffe kamen drei aufeinanderfolgende Strafen hinzu, die sich zusammen auf weitere 18 Monate belaufen. Damit muss der Autor insgesamt zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die nun erneut diskutierten Schilderungen aus seinen Büchern waren Teil des Prozesses. Pan Macmillan reagiert mit dem Verkaufsstopp unmittelbar auf das Urteil gegen den früheren Ehemann der Sängerin.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand moderiert die MTV Video Music Awards am 13. September 2009 in der Radio City Music Hall in New York

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