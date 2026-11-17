Offenbar hätten Fans Robert Pattinsons (40) Rolle als James Bond schon vor 18 Jahren ahnen können. Jüngst ist eine Szene aus seinem Vampirfilm Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen" aus dem Jahr 2008 wieder aufgetaucht, die jetzt wie eine Vorhersage wirkt. Zu sehen ist Eric, gespielt von Justin Chon (45), der an der Forks High School Flyer für den Abschlussball verteilt. Als Jessica wissen will, welches Motto die Feier hat, antwortet er: "Glücksspiel, Smokings und Bond, James Bond." Genau in diesem Moment tauchen Robert als Vampir Edward und Bella, gespielt von Kristen Stewart (36), im Bild auf.

Das auffällige Timing sorgt im Netz nun für große Begeisterung unter den Fans. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Clip mehr als 40.000 Likes und fast 6.000 Retweets. Sogar der offizielle "Twilight"-Account meldete sich zu Wort. "Sollte so sein", kommentierten die Zuständigen. Dass Robert in die Fußstapfen von Daniel Craig (58) tritt und die Rolle des Geheimagenten übernimmt, kommt anscheinend bei einem großen Teil der 007-Fans gut an. Bis Robert tatsächlich als 007 im Kino zu sehen ist, wird es aber noch dauern. Der 26. Bond-Film, den Amazon MGM produziert und Dune-Regisseur Denis Villeneuve (59) inszeniert, ist offiziell noch nicht in Produktion gegangen.

Dass die Wahl auf ihn fiel, macht den Briten unfassbar dankbar. James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich. Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung", zeigte sich Robert überwältigt.

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Getty Images Robert Pattinson, 2008

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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