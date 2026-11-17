Wer wird die Frau an der Seite des neuen 007? Am Montag wurde Robert Pattinson (40) offiziell als neuer James Bond und damit als Nachfolger von Daniel Craig (58) vorgestellt. Seitdem steht vor allem eine Frage im Raum: Welche Schauspielerin wird im kommenden Agentenfilm von Regisseur Denis Villeneuve (59) an seiner Seite zu sehen sein? Aktuell gelten Margaret Qualley (32) und Sydney Sweeney (29) als aussichtsreichste Kandidatinnen. Sydney kann dabei auf prominente Unterstützung zählen: Das ehemalige Bondgirl Trina Parks sprach sich gegenüber The Telegraph für sie aus. Doch auch andere bekannte Namen werden ins Rennen gebracht. So gelten Maya Jama (32), Kendall Jenner (31), Simone Ashley (31) und Michelle Keegan (39) ebenfalls als mögliche Anwärterinnen auf die begehrte Rolle. Eine offizielle Entscheidung über die weibliche Besetzung des neuen Agentenabenteuers steht allerdings noch aus.

Margarets Chancen sollen insbesondere nach ihrem Auftritt bei der Bond-Musik-Hommage während der Oscarverleihung 2025 gestiegen sein. Sie war zudem in "The Substance" zu sehen. Trina, die 1971 in "Diamantenfieber" als erste afroamerikanische Bondgirl-Darstellerin Geschichte schrieb, zeigt sich dagegen von Sydney begeistert: "Sie ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern verfügt auch über diesen klassischen Hollywood-Stil und diese Haltung." Die Schauspielerin selbst wollte sich gegenüber Variety nicht festlegen: "Ich war schon immer ein großer Fan des Franchises und bin gespannt und neugierig, was sie daraus machen. Es hängt vom Drehbuch ab." Auch Maya konnte zuletzt offenbar punkten: Nach ihrem Ausstieg bei Love Island und einem Hubschrauberstunt in "The Celebrity Traitors" sicherte sich die Moderatorin einen großen Netflix-Deal und einen Vertrag bei William Morris Endeavor. Für Kendall spricht laut Markenexperte Nick Ede vor allem ihre internationale Bekanntheit, mit der sie ein jüngeres Publikum erreichen könnte. Ihre Begeisterung für das Bond-Universum hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt. 2019 erinnerte sie in einem weißen Bikini an Ursula Andress' (90) berühmten Bondgirl-Auftritt. Später erschien sie in einem rubinroten Kleid bei der Bond-Mottoparty ihrer Mutter Kris Jenner (71).

Auch Simone zeigte sich gegenüber Daily Mail offen für die Rolle: "Ja, würde ich. Wenn es passiert, passiert es!" Michelle wiederum galt dank "In ewiger Schuld" und "Our Girl" bereits 2024 zeitweise als Favoritin. Sie erhielt bei früheren Spekulationen Unterstützung von ihrem Ehemann Mark Wright (39), der in seiner Heart-Radiosendung ihr schauspielerisches Talent lobte. Dua Lipa (31) hingegen könnte beim neuen Bond-Abenteuer sogar gleich doppelt zum Einsatz kommen. Die Sängerin wird nämlich nicht nur als mögliche Darstellerin gehandelt, sondern auch als Kandidatin für den Titelsong. Damit würde sie in die Fußstapfen von Billie Eilish (24), Adele (38) und Sam Smith (34) treten. Schauspielerfahrung konnte sie bereits in "Argylle" und Barbie sammeln. Dass sie großes Interesse an dem Franchise hat, machte sie schon früher gegenüber Daily Mail deutlich: "Oh mein Gott, ich würde Bond wirklich sehr gerne machen. Ich würde es wirklich sehr gerne tun. Ich wurde nicht gefragt, aber ich würde es sehr gerne machen." Eine persönliche Verbindung zur Reihe gibt es ebenfalls: Ihr Ehemann Callum Turner (36) galt zunächst selbst als möglicher Kandidat für die 007-Rolle, musste Robert letztlich jedoch den Vortritt lassen.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere der dritten Staffel von "Euphoria" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Instagram / mayajama Maya Jama, September 2026

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

Getty Images Simone Ashley bei der Premiere von "Karma" beim 79. Filmfestival von Cannes im Palais des Festivals, 15. Mai 2026