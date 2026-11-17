Britney Spears (44) kann mit dem Kapitel ihrer Vormundschaft offenbar nicht abschließen. 13 Jahre lang hatte ihr Vater Jamie Spears (74) die Kontrolle über ihr Leben, und genau das kann die Sängerin ihm wohl bis heute nicht verzeihen. Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly. "Britney wird ihm niemals verzeihen. Da ist eine Menge Groll, über den sie nicht hinwegkommt", erklärt der Informant. Kontakt zu ihrem Vater habe die Musikerin inzwischen keinen mehr. Seit die Vormundschaft im Jahr 2021 aufgehoben wurde, konzentriere sie sich vor allem auf sich selbst. Ihre Kreativität lebe sie dabei beim Tanzen und auf Instagram aus. Auch das Verhältnis zu ihrer Mutter Lynne Spears (71) sei weiterhin schwierig. Zwar würden sich Mutter und Tochter gelegentlich austauschen, doch das Vertrauen sei nach wie vor beschädigt. Laut dem Insider kämpfe Britney deshalb auch Lynne gegenüber weiterhin mit anhaltenden Vertrauensproblemen.

Dass die Jahre unter der Vormundschaft Spuren hinterlassen haben, ist kein Geheimnis. In ihren Social-Media-Beiträgen und in ihrer 2023 erschienenen Autobiografie "The Woman in Me" beschrieb Britney ausführlich, wie stark diese Zeit ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden belastet habe. Nach ihrer Schilderung bestimmten ihr Vater und seine Mitarbeiter damals über zahlreiche Bereiche ihres Lebens, darunter ihren Körper, ihr Geld, ihren Tagesablauf und die Einnahme ihrer Medikamente. Zudem erhob die Sängerin den Vorwurf, Jamie habe sie schon in jungen Jahren wegen ihres Aussehens kleingemacht. In ihrem Buch erinnerte sie sich an die strengen Regeln: "Aber unter der Vormundschaft wurde mir klargemacht, dass diese Zeiten nun vorbei waren. Ich musste meine Haare wachsen lassen und wieder in Form kommen. Ich musste früh ins Bett gehen und alle Medikamente nehmen, die sie mir gaben."

Die Spannungen innerhalb der Familie beschränken sich dabei nicht nur auf Britneys Eltern. Zuletzt ging sie auch ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (35) öffentlich an. Sie warf ihr vor, sie während der Coronazeit bei Besuchen in Louisiana schlecht behandelt zu haben. Dabei kündigte Britney sogar an, sich eine neue Familie suchen zu wollen. Bereits rund um das vergangene Weihnachtsfest hatte die Sängerin ihre Angehörigen in einem sarkastischen Instagram-Beitrag aufs Korn genommen. Während sie die Feiertage mit ihrem jüngeren Sohn Jayden verbrachte, feierte ihr älterer Sohn Preston zusammen mit seiner Großmutter Lynne und seiner Tante Jamie Lynn in Louisiana. Damit zeigt sich das belastete Familienverhältnis an mehreren Stellen: Zu Jamie besteht dem Bericht zufolge kein Kontakt, mit Lynne spricht Britney nur gelegentlich und mit Jamie Lynn trägt sie ihre Konflikte öffentlich aus. Nach den Schilderungen des Insiders bleibt ihr Misstrauen gegenüber mehreren engen Angehörigen somit weiterhin bestehen.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Getty Images Jamie Spears, Vater von Britney Spears

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