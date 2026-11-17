Wer heute an Sebastian Ströbel (49) denkt, hat sofort seinen charakteristischen blonden Schopf als Markus Kofler und die schroffen Felswände der Ramsau vor Augen. Seit Jahren prägt der Schauspieler die ZDF-Erfolgsserie Die Bergretter als souveräner Teamleiter in schwindelerregenden Höhen – doch sein Weg ins deutsche Fernsehen begann lange vor den alpinen Rettungseinsätzen und mit einem ganz anderen Look. Bereits 1998 feierte der Mime sein offizielles TV-Debüt in einer Episode der Kultkrimiserie "Kommissar Rex". Nur ein Jahr später folgte die Hauptrolle in dem RTL-Film "Die Hässliche". Statt der hellen Haarpracht, die heute zu seinem Markenzeichen geworden ist, trug Sebastian damals einen dunklen Schopf. Dabei sollte dieser Look keineswegs von Dauer sein, denn im Laufe der Jahre veränderte der Schauspieler sein Äußeres immer wieder.

Schon 2001 zeigte sich Sebastian in der Vorabendserie "Powder Park" einmal mit dem sonnengeküssten Haar, das seine Fans auch heute an ihm lieben. Doch dauerhaft blond blieb er nicht. Drei Jahre später spielte er den Cosmo in "Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe". An seiner Seite stand damals Felicitas Woll (46) vor der Kamera. Hinzu kamen Auftritte in Produktionen wie "Mädchen, Mädchen 2", "Arme Millionäre" und "Notruf Hafenkante". Ab 2010 schlüpfte der Schauspieler in der RTL-Krimiserie "Countdown – Die Jagd beginnt" in die Rolle des LKA-Leiters Jan Brenner. Gemeinsam mit Chiara Schoras (51), die Leonie Bongartz verkörperte, ging er drei Staffeln und insgesamt 24 Folgen lang auf Verbrecherjagd. 2011 sorgte Sebastian dann noch einmal für eine echte Überraschung, als er für den Film "Isenhart – Die Jagd nach dem Seelenfänger" plötzlich lange Haare trug. Lange behielt er die Mähne allerdings nicht: Nach dem Ende der Dreharbeiten ließ er sie wieder schneiden.

Seine bislang prägendste Rolle fand der heute 49-Jährige schließlich im Hochgebirge der "Bergretter". Als Markus Kofler rettet Sebastian dort wöchentlich Menschen aus dramatischen Notlagen und manövriert gleichzeitig durch emotionale Verwicklungen, die das Publikum fesseln. Trotz seiner festen Serienrolle hat der gebürtige Karlsruher anderen TV-Produktionen aber nicht den Rücken gekehrt. So stand er unter anderem für "Kreuzfahrt ins Glück" und "Der Alte" vor der Kamera. 2025 war er zudem im ARD-Drama "Die Beste zum Schluss" zu sehen.

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Imago Schauspieler Sebastian Ströbel, 1999

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Imago Sebastian Ströbel als Sebastian und Jasmin Gerat als Lucy in "Mädchen, Mädchen 2" (2004)

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