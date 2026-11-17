Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Amazon MGM Studios hat jetzt offiziell bestätigt, dass der Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig (58) antritt. Robert wird den berühmten Geheimagenten im 26. Film der traditionsreichen Reihe verkörpern. Auch Nicholas Hoult (36) hatte für die Rolle vorgesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass er gegen seinen britischen Kollegen das Nachsehen hat. Schon im Rennen um die Hauptrolle im 2022 erschienenen Film "The Batman" musste er sich gegen Robert geschlagen geben. Öffentlich hat sich Nicholas zur aktuellen Bond-Entscheidung bislang nicht geäußert. Seine Aussagen darüber, wie sehr ihn eine Niederlage gegen Robert getroffen hat, stammen aus der Zeit nach dem früheren Batman-Casting.

Wie sehr Nicholas die damalige Batman-Absage beschäftigte, erzählte er im November 2024 im Podcast "Happy Sad Confused". "Ja, natürlich ist das ein emotionaler Schlag", gab er offen zu. Nach der Entscheidung habe er sich gefragt: "Was hätte ich anders machen können? Warum nicht ich?" Besonders frustrierend sei für ihn gewesen, dass er noch vor seinem eigenen Screentest im Radio hörte, dass Robert als Favorit gelte. Laut TheWrap dachte er damals: "Es ist noch nicht bestätigt! Ich spreche nächstes Wochenende vor. Gebt mir doch eine Chance." Trotz seiner Enttäuschung fand er für Robert nur lobende Worte. Er nannte dessen Darstellung "fantastisch" und die Besetzung die richtige Wahl. Für den neuen Bond-Film hat sich das Studio neben Robert weitere prominente Unterstützung geholt: Denis Villeneuve (59), der zuletzt mit den Dune-Filmen Erfolge feierte, wird die Regie führen. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (67), Amy Pascal (68) und David Heyman (65) übernehmen die Produktion. Ein offizieller Filmtitel und ein Kinostarttermin sind bislang noch nicht bekannt.

Neben den beiden Briten wurden auch Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Josh O'Connor (36) als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Daniel gehandelt. Für Nicholas sind Absagen bei großen Filmreihen allerdings nichts Neues. Als Kind bewarb er sich um die Titelrolle in den Harry Potter-Filmen, die letztlich an Daniel Radcliffe (37) ging. Auch die Rolle als Draco Malfoy bekam er nicht. Jahre später sprach der Brite für James Gunns (60) Superman vor, die Hauptrolle erhielt jedoch David Corenswet (33). Ganz ohne Erfolg blieb das Casting für ihn trotzdem nicht: James holte den Schauspieler für eine andere zentrale Figur an Bord. Im 2025 veröffentlichten Superheldenfilm verkörperte Nicholas Supermans Gegenspieler Lex Luthor.

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Getty Images Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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