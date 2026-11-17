Für Boris Becker (58) ist eine Autofahrt auf dem Sitz neben dem Fahrer offenbar alles andere als erholsam. Bei der diesjährigen Verleihung des Automobilpreises "Das Goldene Lenkrad" in Berlin gewährte die Tennislegende einen Einblick in ihre persönlichen Macken. Sobald sich jemand anderes hinters Steuer setzt, beschleicht den einstigen Profisportler ein ungutes Gefühl. Schließlich hängt seine Sicherheit plötzlich vom Können seines Gegenübers ab. "Nicht jeder Fahrer ist gut, und er hat dann für diese Stunde mein Leben sozusagen unter Kontrolle, und da tue ich mich manchmal schwer", gestand Boris. Während andere Menschen die Gelegenheit nutzen, um aus dem Fenster zu schauen oder sich eine kleine Auszeit zu gönnen, bleibt der gebürtige Leimener lieber hoch konzentriert.

Wer den ehemaligen Spitzensportler im eigenen Wagen mitnimmt, muss sich auf ungefragte Unterstützung gefasst machen. Boris räumte ein, "dass ich mitbremse, mitfahre und dass ich ihm schon mal sage: 'Da kommt ein Auto von links' oder 'Da ist eine rote Ampel'". Seine Begleiter haben sich offenbar längst mit dieser Marotte arrangiert. Sowohl im Alltag als auch auf ausgedehnten Strecken überlassen sie dem dreifachen Wimbledonchampion deshalb gewöhnlich den Fahrerplatz. Dass seine Begeisterung für Autos mittlerweile sogar über das Privatleben hinausgeht, beweist sein Engagement beim "Goldenen Lenkrad" 2026. Bei der traditionsreichen Auszeichnung darf der einstige Weltklasseathlet als Jurymitglied darüber mitentscheiden, welche Automodelle sich in den unterschiedlichen Wettbewerbsklassen gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Rasante Fahrten sind ganz nach dem Geschmack des vierfachen Vaters. "Ich fahre gerne, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich sag mal sportlich aggressiv, wenn ich darf", offenbarte Boris bei dem Event. Trotz seiner Begeisterung für hohe Geschwindigkeiten möchte er dabei offenbar kein unnötiges Risiko eingehen. Sein persönliches Motto lautet: "So schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig." Der Hang zur Dynamik prägte einst auch seine Laufbahn auf dem Tennisplatz. Mit seinem explosiven Spiel eroberte Boris 1985 die Herzen zahlreicher Sportfans und schrieb als jüngster Sieger des Herren-Einzels in Wimbledon Geschichte. Mittlerweile hat der frühere Ausnahmesportler die Perspektive gewechselt: Statt selbst um Titel zu kämpfen, analysiert er unter anderem als TV-Experte das Geschehen auf dem Court.

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IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

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Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2024

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