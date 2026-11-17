Für Danni Büchner (48) ist heute ein besonders schwerer Tag: Vor exakt acht Jahren verlor sie ihren geliebten Ehemann Jens Büchner (†49). Der Kultauswanderer, den ein Millionenpublikum aus der Sendung Goodbye Deutschland kannte, verstarb am 17. November 2018 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Zum achten Todestag teilte Danni emotionale Worte in ihrer Instagram-Story, die zeigen, wie tief die Wunden des Verlustes bis heute sind. "8 Jahre und doch fühlt es sich wie gestern an", schrieb die fünffache Mutter zu melancholischer Musik. Jens habe in ihrem Leben und im Herzen der Familie für immer einen festen Platz – unvergessen "heute, morgen und für immer", betonte die Realitydarstellerin.

Auch ihre Töchter Joelina und Jada Karabaş gedachten ihres geliebten Stiefvaters mit bewegenden Aufnahmen im Netz. Joelina teilte neben einem offiziellen "Goodbye Deutschland"-Video auch persönliche Erinnerungen und bedankte sich gerührt bei ihren Followern für die zahlreichen Beileidsbekundungen. Auch bei ihr ist der Schmerz über das Vergangene allgegenwärtig: Sie vermisse besonders seine humorvolle Art, seine Witze und seine herzliche Präsenz im Alltag. "Ich hoffe, du siehst, wie wir versuchen, stark zu sein", schrieb sie an ihren geliebten Stiefvater gerichtet. Ihre Schwester Jada erinnerte ebenfalls mit emotionalen Videobotschaften an den Tag und drückte ihre Dankbarkeit aus, in ihm einen Vater gefunden zu haben, der sie geprägt hat.

Die gemeinsame Geschichte von Danni und Jens nahm im Sommer 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst ihren Anfang. Damals trat der Entertainer dort als Schlagersänger auf, während Daniela als Zuschauerin in der Menge stand. Aus dieser ersten Begegnung wuchs rasch eine tiefe Verbindung: Noch im selben Jahr wagte Danni den großen Schritt und zog mit ihren Kindern Joelina, Jada und Volkan zu ihm auf die Baleareninsel. Das Familienglück schien perfekt, als 2016 die gemeinsamen Zwillinge Jenna und Diego zur Welt kamen und im Juni 2017 die romantische Hochzeit folgte. Für Joelina und Jada war Jens eine unverzichtbare Vaterfigur geworden, nachdem sie bereits 2009 ihren leiblichen Vater Yılmaz Karabaş durch einen plötzlichen Herztod verloren hatten. Als Jens im November 2018 ins Krankenhaus in Palma eingeliefert wurde, ging alles sehr schnell: Nur rund zwei Wochen später und kurz nach seinem 49. Geburtstag schlief er für immer ein.

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Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego

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Daniela und Jens Büchner in Cala Millor

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