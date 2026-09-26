Ikone Goldie Hawn als Mutter setzt Oliver Hudson unter Druck

Oliver Hudson (50) hat offen darüber gesprochen, wie sehr ihn der Erfolg seiner berühmten Familie bis heute beschäftigt. In der Auftaktfolge von "Special Forces: World's Toughest Test", die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, erklärte der Schauspieler, dass er sich immer wieder mit seinen Angehörigen vergleicht. "Da ich aus einer erfolgreichen Familie komme, kämpfe ich mit Vergleichen. Ich kämpfe mit Unsicherheit", sagte er in der Show. Vor allem die Karriere seiner Mutter Goldie Hawn (80) setzt ihn nach eigenen Worten unter Druck. "Meine Mutter ist eine Ikone, deshalb hat ein Teil von mir das Gefühl, dass ich etwas Größeres erreichen muss, damit sie wirklich stolz auf mich sein kann", gestand Oliver.

Dass ihn dieses Thema schon länger begleitet, hatte Oliver bereits 2025 angedeutet – damals allerdings deutlich humorvoller. Beim Promispecial von "The Great American Baking Show: Celebrity Holiday" freute er sich nach dem Lob der Jury über seine Back-Trophäe und scherzte darüber, dass er in seiner berühmten Familie nur selten etwas gewinne. "Vielleicht kann ich es ihnen unter die Nase reiben. 'Was habt ihr denn? Hä? Almost Famous? Was ist schon ein Oscar? Was, ein Golden Globe? Ihr habt nicht den Teller'", witzelte er damals. Bereits 2024 sprach der Dreifachvater in "The Drew Barrymore Show" außerdem darüber, wie sehr ihm eine langjährige Therapie geholfen habe. Früher sei es ihm schwergefallen, seine Gefühle direkt auszusprechen. Liebeserklärungen an seine Mutter, seine Schwester Kate Hudson (47) oder seine Ehefrau habe er deshalb lieber aufgeschrieben.

"Ich habe es schriftlich gemacht, weil es sicher war, aber wenn ich sagen musste: 'Weißt du was, ich liebe dich so sehr, ich bin so stolz auf dich und ich bin so glücklich, in dieser Beziehung zu sein', hatte ich das Gefühl, in ein Loch kriechen zu wollen", erinnerte sich Oliver. In vielen Therapiesitzungen habe er daran gearbeitet, Verletzlichkeit zuzulassen und weniger Angst vor seinen eigenen Gefühlen zu haben. Auch in seinem Podcast "Sibling Revelry", den er gemeinsam mit Kate führt, sprach Oliver über seine Familiengeschichte. Dort erzählte er von einem einwöchigen Aufenthalt am Hoffman Institute, bei dem er familiäre Muster aufgearbeitet habe. Nachdem einige seiner Aussagen für Irritationen bei Goldie gesorgt hatten, stellte er später klar: "Ich weiß nicht, wer ich ohne meine Mutter wäre. Ich kann es mir nicht einmal vorstellen. Die Liebe, die ich für sie empfinde, und der Respekt und die Ehrfurcht, die ich vor ihr habe, übersteigen alles. Es wurde also einfach völlig aus dem Zusammenhang gerissen."

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Getty Images Oliver Hudson und Goldie Hawn bei der Make-A-Wish Annual Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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Getty Images Oliver Hudson, Schauspieler

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood

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