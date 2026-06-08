Darum zogen Kurt Russell und Goldie Hawn weg von Hollywood

Jahrzehntelang war Colorado das Zuhause von Kurt Russell (75) und Goldie Hawn (80). Jetzt erklärt der Schauspieler erstmals ausführlich, warum das Paar bereits 1986 den Schritt weg aus Los Angeles gewagt hat. In einem Interview mit People verriet der 75-Jährige, dass der Umzug auf eine Ranch in Colorado vor allem der gemeinsamen Patchworkfamilie zugutekommen sollte. "Es ist sehr anders, als in einer Stadt aufzuwachsen. Sie sind mit einer guten Portion dessen aufgewachsen, was die Natur zu bieten hat", so Kurt und fügte hinzu: "Es gibt Schwierigkeiten dabei, aber auch großartige Belohnungen. Ich fühle mich dort einfach wohler."

Zur Patchworkfamilie, die auf dem Anwesen groß wurde, gehören Kurts und Goldies gemeinsamer Sohn Wyatt Russell sowie Kate Hudson (47) und Oliver Hudson (49) aus Goldies früherer Ehe mit Bill Hudson. Dazu kommt Boston Russell, den Kurt mit seiner Ex-Frau Season Hubley hat. Der Schauspieler betonte dabei, dass hinter dem Umzug keine Abkehr von Hollywood steckte: "Ich mag L.A. nicht nicht. Ich bin nicht geflohen. Ich habe einfach dort gelebt, wo ich lebe." Dass seine Karriere darunter leiden könnte, glaubte er von Anfang an nicht – auch wenn viele andere damals skeptisch waren: "Als ich das tat, machte das niemand sonst. Viele sagten mir: 'Na, das war's dann. Tschüss.' Ich sagte: 'Wir werden sehen.'"

Kurt und Goldie sind seit 1983 ein Paar und gehören damit zu den beständigsten Paaren Hollywoods – obwohl sie nie geheiratet haben. Vor vier Wochen sprach Goldie bei einem Event im 92nd Street Y in New York City mit Entertainment Tonight ganz offen über ein Thema, das Fans seit Jahrzehnten beschäftigt: Warum haben sie und Kurt nie geheiratet? "Wir dachten, dass wir durch eine Heirat etwas verlieren würden, das wir beide nicht verlieren wollten", sagte die Schauspielerin. Statt Ehering setzt das Paar auf eine bewusste Entscheidung im Alltag: "Wir wollen uns jeden Tag neu füreinander entscheiden."

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell im November 2023

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado