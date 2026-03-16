Oscars 2026: Goldie Hawn schockiert mit maskenhaftem Gesicht

Goldie Hawn (80) hat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Hollywoodlegende erschien bei der 98. Ausgabe der Academy Awards Hand in Hand mit ihrer Tochter Kate Hudson (46) und posierte strahlend auf dem roten Teppich. In einem eleganten schwarzen Kleid lächelte Goldie in die Kameras, während Kate im funkelnden Glamourlook an ihrer Seite glänzte. Doch kaum liefen die ersten Nahaufnahmen der Schauspielerin über den Bildschirm und durch die sozialen Netzwerke, verschob sich der Fokus: Plötzlich war weniger ihr Auftritt als vielmehr ihr Gesicht das große Thema des Abends, wie zahlreiche User auf Plattformen wie X und Instagram deutlich machten.

In den Kommentaren wurde vor allem ein Detail immer wieder aufgegriffen: Viele Nutzer beschrieben Goldies Gesichtszüge als "starr" oder "ungewohnt glatt" und diskutierten, ob hinter ihrem Look nur gute Pflege oder doch mehr stecke. Konkrete Eingriffe hat die Oscarpreisträgerin in Interviews bislang nicht offen bestätigt, doch Goldie lässt seit Jahren keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr ihr Lifestyle ist. Die Schauspielerin steht offen zu ihrer Leidenschaft für Wellness und Biohacking. Sie betont regelmäßig, dass ihr Aussehen vor allem das Resultat von strikter Meditation und einer zuckerfreien Ernährung sei. Besonders wichtig sei ihr zudem ihre positive Lebensphilosophie, die einen entscheidenden Beitrag zu ihrem Wohlbefinden leiste.

Die Reaktionen der Fans fielen gespalten aus. Während einige Kritiker finden, dass die Schauspielerin den Punkt für ein "würdevolles Altern" verpasst habe, verteidigt ihre treue Fangemeinde sie leidenschaftlich. Der Tenor der Unterstützer lautet: "Goldie ist 80! Sie darf mit ihrem Gesicht machen, was sie will, solange sie ihr berühmtes Lachen nicht verliert." Die Schauspielerin, die mit Kurt Russell (74) eine der beständigsten Beziehungen Hollywoods führt und Mutter von drei Kindern ist, hat sich bislang nicht öffentlich zu den aktuellen Diskussionen geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Goldie Hawn bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

Anzeige