Priyanka Chopra (44) möchte bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Bluefly" möglichst jeden unnötigen Kostenpunkt vermeiden. Für den Science-Fiction-Actionthriller steht die Schauspielerin derzeit in Australien vor der Kamera und übernimmt darin die Rolle der trauernden UN-Übersetzerin Myla Reese. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Priyanka jetzt, wie sehr sie bei dem Independentfilm das Budget im Blick behält. "Bei jedem Element denkt man: 'Ich möchte dadurch keine zusätzlichen Kosten verursachen' oder: 'Ich möchte sicherstellen, dass wir alles, was nötig ist, für die Umsetzung des Films ausgeben.'"

Für Priyanka geht es dabei vor allem darum, die gesamte Produktion bestmöglich zu unterstützen. "Ich möchte den Film auf jede erdenkliche Weise schützen, und ich glaube, dass alle – jede Abteilungsleitung, die Besetzung – genauso empfinden", erklärte sie dem Branchenmagazin. Zudem wartet eine besondere Herausforderung auf das Filmteam: Obwohl die Aufnahmen in Australien entstehen, sollen die Kulissen später möglichst authentisch die Demokratische Republik Kongo widerspiegeln. Dabei setzt die Schauspielerin auf die Erfahrung der australischen Crew. "Unsere Kulissen werden irgendwann so aussehen, als wären wir in der Republik Kongo, und die vielen Details, an denen das Szenenbild-Team arbeitet, werden dafür sorgen, dass wir nichts übersehen", lobte sie die Arbeit hinter den Kulissen.

Doch nicht nur beruflich scheint Priyanka ihren Aufenthalt in Australien zu genießen. An der Gold Coast kann sie auch wertvolle Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ihre vierjährige Tochter Malti, die sie gemeinsam mit Ehemann Nick Jonas (34) hat, begleitet sie während der Dreharbeiten. Besonders die gemeinsamen Morgenstunden am Strand machen den Aufenthalt für die Schauspielerin zu etwas Besonderem. "Es ist so weit weg von allem, aber man wacht morgens auf – meine Tochter ist hier bei mir – und wir gehen am Strand spazieren und frühstücken etwas", schwärmte Priyanka im Gespräch mit The Hollywood Reporter. "Sie liebt es. Ich liebe es. Es ist wirklich wunderbar, hier drehen zu können." Die Gold Coast gehört nach ihren eigenen Angaben sogar zu ihren liebsten Drehorten.

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Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

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Imago Priyanka Chopra Jonas posiert in einem cremefarbenen Blumenkleid in Mumbai, 10. Dezember 2025

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